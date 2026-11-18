Принцеса Уельська Кейт Міддлтон показала бездоганний монохромний аутфіт під час візиту до школи ремесел Chanakya School of Craft та пологового будинку в Мумбаї. Для офіційного виходу вона обрала вишнево-червоний костюм від британської дизайнерки Emilia Wickstead.

Королівське подружжя присвятило фінальний день індійського туру темі стійкої моди та розвитку жіночих ремесел. Кейт зробила ставку на скульптурний крій: жакет із лацканами, акцентними ґудзиками та рукавами середньої довжини гармонійно поєднався з хвилястою максіспідницею.

Кейт Міддлтон у червоному костюмі зі спідницею: дивіться відео

Контраст структурованого верху та легкої тканини низу створив елегантну вертикаль силуету. До насиченого вишневого відтінку принцеса дібрала шоколадно-коричневі туфлі на невисоких підборах з відкритою п'ятою та сумку Hermes із лаконічною верхньою ручкою.

Кейт Міддлтон поєднала червоний та коричневий в одному образі: дивіться відео

Ювелірний ансамбль гармонійно доповнили цікаві тематичні браслети, сережки-підвіски та культова каблучка із сапфіром. У макіяжі принцеса надала перевагу сяйливій шкірі, делікатним димчастим тіням та глянцевому ягідному блиску на губах, залишивши волосся вільно розпущеним.

Аксесуари Кейт Міддлтон до червоного образу: дивіться фото

Принц Вільям підкреслив вихід дружини стриманим образом: сірим картатим двобортним жакетом, звуженими темними штанами, білою сорочкою з краваткою та коричневими замшевими челсі.

Поїздка до Мумбаї стала першим спільним офіційним закордонним візитом подружжя за чотири роки. Після завершення профілактичного лікування онкологічного захворювання на початку 2025 року Кейт повідомила про настання ремісії та повернулася до публічних представницьких обов'язків.

Під час цієї ж поїздки Кейт Міддлтон показала ще один елегантний образ у трендовому кольорі. Принцеса вибрала модний кобальтовий відтінок, який зараз обирають усі модниці.