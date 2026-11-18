Королевская чета посвятила последний день индийского турне теме устойчивой моды и развития женских ремесел. Кейт сделала ставку на скульптурный крой: жакет с лацканами, акцентными пуговицами и рукавами средней длины гармонично сочетался с волнистой макси-юбкой.

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Кейт Миддлтон в красном костюме с юбкой: смотрите видео

Контраст между структурированным верхом и легкой тканью низа создал элегантную вертикаль силуэта. К насыщенному вишневому оттенку принцесса подобрала шоколадно-коричневые туфли на невысоком каблуке с открытой пяткой и сумку Hermes с лаконичной верхней ручкой.

Кейт Миддлтон сочетала красный и коричневый в одном образе: смотрите видео

Ювелирный ансамбль гармонично дополнили интересные тематические браслеты, серьги-подвески и культовое кольцо с сапфиром. В макияже принцесса отдала предпочтение сияющей коже, нежным дымчатым теням и глянцевому ягодном блеску на губах, оставив волосы свободно распущенными.

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Аксессуары Кейт Миддлтон к красному образу: смотрите фото

Принц Уильям подчеркнул выход супруги сдержанным образом: серым клетчатым двубортным жакетом, зауженными темными штанами, белой рубашкой с галстуком и коричневыми замшевыми челси.

Поездка в Мумбаи стала первым совместным официальным заграничным визитом супругов за четыре года. После завершения профилактического лечения онкологического заболевания в начале 2025 года Кейт сообщила о наступлении ремиссии и вернулась к публичным представительским обязанностям.

Во время этой же поездки Кейт Миддлтон продемонстрировала еще один элегантный образ в трендовом цвете. Принцесса выбрала модный кобальтовый оттенок, который сейчас выбирают все модницы.