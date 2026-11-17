Принцесса Уэльская посетила ассамблею Earthshot Prize Impact Assembly и прокатилась на метро в Мумбаи в выразительном миди-платье от лондонского бренда Roksanda, пишет Harper's BAZAAR.

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Наряд отличается лаконичным, но продуманным кроем: аккуратное V-образное декольте, акцентный бант на плече, короткие структурированные рукава и пояс, гармонично подчеркивающий талию. Легкая ниспадающая юбка длины миди уравновешивает архитектурный верх и придает силуэту изящную пластику при ходьбе.

Кейт Миддлтон в кобальтовом платье: смотрите видео

Глубокий кобальтово-синий стал главным визуальным акцентом всего образа. Этот благородный оттенок прекрасно освежает цвет лица, выглядит самодостаточно и дорого без лишнего декора и считается беспроигрышным вариантом для празднования Нового года вместо привычных темных или блестящих платьев.

Вместо предсказуемых черных или бежевых аксессуаров супруга принца Уильяма использовала теплую контрастную гамму. Кейт выбрала туфли-лодочки из шоколадной замши от Gianvito Rossi и компактную сумочку Hudson от DeMellier в тон обуви.

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Платье Кейт Миддлтон в модном синем цвете: смотрите видео

Особое внимание привлекли украшения с дипломатическим подтекстом. К платью принцесса подобрала золотые серьги с бриллиантами и лазуритом от индийского ювелирного дома Amrapali, которые она уже надевала во время поездки в Мумбаи в 2016 году.

Это кобальтовое платье уже знакомо поклонникам королевского стиля, ведь Кейт появлялась в нем на мужском финале Уимблдона в июле 2025 года. Осознанный подход к гардеробу и повторное использование вещей подчеркивает экологическую миссию инициативы Earthshot Prize.

Необязательно покупать новое платье для празднования Нового года. Достаточно достать ваше любимое черное платье и дополнить его стильным аксессуаром в трендовом цвете, как это недавно сделала Деми Мур.