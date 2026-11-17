Принцеса Уельська відвідала асамблею Earthshot Prize Impact Assembly та проїхалася метрополітеном Мумбая у виразній мідісукні від лондонського бренду Roksanda, пише Harper's BAZAAR.

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Вбрання вирізняється лаконічним, але продуманим кроєм: акуратне V-подібне декольте, акцентний бант на плечі, короткі структуровані рукави та пояс, що гармонійно підкреслює талію. Легка спадна спідниця довжини міді балансує архітектурний верх і додає силуету витонченої пластики під час ходьби.

Кейт Міддлтон у кобальтовій сукні: дивіться відео

Глибокий кобальтовий синій став головним візуальним акцентом всього виходу. Цей шляхетний тон чудово освіжає колір обличчя, має самодостатній та дорогий вигляд без зайвого декору і вважається безпрограшним варіантом для святкування Нового року замість звичних темних чи блискучих суконь.

Замість передбачуваних чорних чи бежевих аксесуарів дружина принца Вільяма використала теплу контрастну гаму. Кейт обрала туфлі-човники з шоколадної замші від Gianvito Rossi та компактну сумочку Hudson від DeMellier у тон взуття.

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Сукня Кейт Міддлтон у трендовому синьому кольорі: дивіться відео

Особливу увагу привернули коштовності з дипломатичним підтекстом. До сукні принцеса підібрала золоті сережки з діамантами та лазуритом від індійського ювелірного дому Amrapali, які вона вже вдягала під час подорожі до Мумбая у 2016 році.

Ця кобальтова сукня вже відома шанувальникам королівського стилю, адже Кейт з'являлася в ній на чоловічому фіналі Вімблдону в липні 2025 року. Свідомий підхід до гардероба та повторне використання речей підкреслює екологічну місію ініціативи Earthshot Prize.

Необов'язково купляти нову сукню для святкування Нового року. Достатньо дістати вашу улюблену чорну сукню і додати до неї стильний аксесуар у трендовому кольорі, як це нещодавно зробила Демі Мур.