Кейт Міддлтон обрала трендовий колір волосся: це фарбування буде популярним восени та взимку
Кейт Міддлтон обрала відтінок волосся, який може стати одним із головних трендів цієї осені та зими.
Він поєднує теплі коричневі тони із золотистими переливами. На зміни в образі принцеси Уельської і як повторити її зачіску – розповіло видання Vogue.
Так, під час триденного державного візиту султана Оману Кейт з'явилася на офіційних заходах із волоссям, яке мало виразніші золотисті відтінки. Колір гармонійно доповнив вбрання принцеси в насичених синіх і темно-зелених тонах.
Колористка Сіобан Гог, засновниця салону Haug London Haus, називає цей відтінок teak brunette – коричневим кольором із золотистими та медовими переливами, натхненним кольором тикової деревини.
Світліший золотистий відтінок, як у Кейт, найкраще пасує тим, у кого від природи коричневе волосся. Він додає цьому кольору теплоти й глибини без різких контрастів. Щоб досягти подібного ефекту, фахівчиня радить звернути увагу на балаяж – техніку, за якої колорист наносить фарбу на окремі пасма вручну, без використання фольги. Завдяки цьому перехід між кольорами має м'який і природний вигляд.
Попросіть колориста додати медові відтінки, які відрізнятимуться від вашого природного коричневого кольору не більше ніж на два рівні тону. Так можна досягти насиченого й природного багатовимірного ефекту без різких контрастів,
– пояснила Сіобан Гог.
Додамо, що раніше Кейт Міддлтон зачарувала мережу вишуканим образом на банкеті у Віндзорі.