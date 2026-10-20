Принцеса обрала стриманий та елегантний образ, який відповідав нагоді й добре пасував до прохолодної осінньої погоди. На цей look звернуло увагу видання People.

Так, для офіційного заходу Кейт обрала темно-зелене пальто від Alexander McQueen. Його створила дизайнерка Сара Бертон, яка також працювала над весільною сукнею принцеси у 2011 році. Пальто має приталений силует, чітку лінію плечей і широкий пояс із двома ґудзиками на талії.

Образ принцеса доповнила капелюшком у тон пальта. Його прикрасив пишний бант зі стрічки. Під верхнім одягом виднілася чорна мереживна блузка з високим коміром, яка додала вбранню романтичних ноток.

Серед аксесуарів Кейт – невелика брошка зі сріблястим візерунком і зеленим камінцем, золоті сережки та чорна стьобана сумка Chanel на золотому ланцюжку. Усі деталі гармонійно поєдналися між собою, а аксесуари не відвертали уваги від головного елемента образу – елегантного пальта.

До речі, зелений колір принцеса обрала не випадково: він є одним із кольорів національного прапора Оману. Так Кейт віддала шану країні, султан якої прибув до Великої Британії з державним візитом. Принцеса Уельська не вперше використовує одяг як спосіб виявити повагу до іноземних гостей, добираючи кольори та аксесуари з особливим значенням.

А раніше Кейт Міддлтон показала трендову сукню, яка ідеально підходить для осені.