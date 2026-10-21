Для особливої події Її Високість обрала вишуканий образ з легендарною тіарою. На це звернуло увагу модне видання ELLE.

Так, замість звичних стриманих відтінків Кейт одягла сонячно-жовту невагому сукню від бренду Elie Saab. Її родзинкою став довгий напівпрозорий кейп, який гарно розвіювався під час ходьби.

Та найцікавіше – це коштовності. На голові у принцеси сяяла тіара з діамантами та підвісками з перлин, яку називають "Вузлики любові". Цій прикрасі понад сто років: у 1913 році її створили для королеви Марії, а згодом її обожнювала принцеса Діана. Тепер для найважливіших прийомів тіару часто одягає Кейт. Уперше принцеса приміряла її у 2015 році.

Також Міддлтон вшанувала пам'ять королеви Єлизавети II, одягнувши її витончені сережки та діамантовий браслет.

Ще з аксесуарів дружина принца Вільяма додала невеликий золотистий клатч, а на сукні закріпила королівські відзнаки – зокрема орден із портретом короля Чарльза III, а також стрічку та зірку Королівського Вікторіанського ордена.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

До речі, вдень на офіційній частині принцеса одяглася зовсім по-іншому: тоді вона зустрічала гостя у строгому смарагдовому пальті й капелюшку в тон.