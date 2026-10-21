Для особого события Ее Высочество выбрала изысканный образ с легендарной тиарой. На это обратило внимание модное издание ELLE.

Так, вместо привычных сдержанных оттенков Кейт надела солнечно-желтое воздушное платье от бренда Elie Saab. Его изюминкой стал длинный полупрозрачный кейп, который красиво развевался при ходьбе.

Но самое интересное – это драгоценности. На голове у принцессы сияла тиара с бриллиантами и подвесками из жемчуга, которую называют "Узлы любви". Этому украшению более ста лет: в 1913 году его создали для королевы Марии, а впоследствии его обожала принцесса Диана. Теперь на важнейшие приемы тиару часто надевает Кейт. Впервые принцесса примерила ее в 2015 году.

Также Миддлтон почтила память королевы Елизаветы II, надев ее изящные серьги и бриллиантовый браслет.

Ещё из аксессуаров супруга принца Уильяма добавила небольшой золотистый клатч, а на платье закрепила королевские награды – в частности, орден с портретом короля Чарльза III, а также ленту и звезду Королевского Викторианского ордена.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Кстати, днем на официальной части принцесса оделась совсем по-другому: тогда она встречала гостя в строгом изумрудном пальто и шляпке в тон.