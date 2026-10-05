Клаудія Шиффер затьмарила всіх у Парижі: зірка показала елегантний total white образ на осінь

Легендарна німецька супермодель Клаудія Шиффер знову підтвердила свій статус ікони стилю. Знаменитість відвідала презентацію нової весняно-літньої колекції бренду Chloé у Парижі та миттєво захопила погляди всіх фотографів.

Вона обрала світлий образ, який сміливо претендує на звання найелегантнішого способу носити білий колір цього сезону. Про це детальніше – пише видання Vogue.

Клаудія Шиффер показала, як елегантно носити білий колір

Тиждень моди в Парижі завжди збирає головних зірок індустрії, проте поява Клаудії Шиффер на шоу дизайнерки Чемени Камалі викликала справжній захват. Модельєрка представила своє бачення сезону весна-літо 2027, а знаменита гостя власним вбранням ідеально підкреслила богемну естетику модного дому. Супермодель зробила ставку на класику, але обіграла її максимально свіжо та сучасно.

Головним елементом зіркового гардероба став штанний костюм ідеального крою білого кольору. Жакет із чіткою лінією плечей чудово виділив фігуру зірки та одразу надав силуету виразності.

Довгі прямі штани візуально витягнули пропорції та зробили модель візуально вищою. Замість традиційної сорочки або базової футболки, Шиффер одягла під жакет напівпрозорий мереживний топ з глибоким вирізом.

Стильний образ на осінь у білому кольорі від Клаудії Шиффер / Фото Getty Images

Окрему увагу знаменитість приділила аксесуарам, які розкішно завершили її аутфіт. Зону декольте прикрасило масивне намисто з великими світлими каменями овальної форми у золотій оправі. Свій образ Шиффер доповнила витонченими відкритими босоніжками із золотистими ремінцями.

Макіяж та зачіска моделі також відповідали загальному легкому настрою. Світлі локони Клаудії м'якими хвилями спадали на плечі, а непомітний макіяж із ніжним рум'янцем та рожевою помадою підкреслив її природну красу.

Цей вихід на паризькому подіумі наочно демонструє просте стилістичне правило. Коли ви прагнете виглядати дорого та вишукано, обирайте білий монохром, грайте на контрасті фактур та додавайте один великий яскравий аксесуар. Такий підхід дозволяє швидко створювати бездоганні образи для найважливіших подій.

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