Она выбрала светлый образ, который смело претендует на звание самого элегантного способа носить белый цвет в этом сезоне. Подробнее об этом пишет издание Vogue.

Клаудия Шиффер показала, как элегантно носить белый цвет

Неделя моды в Париже всегда собирает главных звезд индустрии, однако появление Клаудии Шиффер на показе дизайнера Чемены Камали вызвало настоящий восторг. Модельер представила свое видение сезона весна-лето 2027 года, а знаменитая гостья своим нарядом идеально подчеркнула богемную эстетику модного дома. Супермодель сделала ставку на классику, но обыграла ее максимально свежо и современно.

Главным элементом звездного гардероба стал брючный костюм идеального кроя белого цвета. Жакет с четкой линией плеч прекрасно подчеркнул фигуру звезды и сразу придал силуэту выразительность.

Длинные прямые штаны визуально вытянули пропорции и сделали модель визуально выше. Вместо традиционной рубашки или базовой футболки Шиффер надела под жакет полупрозрачный кружевной топ с глубоким вырезом.

Стильный осенний образ в белом цвете от Клаудии Шиффер / Фото Getty Images

Особое внимание знаменитость уделила аксессуарам, которые роскошно дополнили ее наряд. Зону декольте украсило массивное колье с большими светлыми камнями овальной формы в золотой оправе. Свой образ Шиффер дополнила изящными открытыми босоножками с золотистыми ремешками.

Макияж и прическа модели также соответствовали общему легкому настроению. Светлые локоны Клаудии мягкими волнами ниспадали на плечи, а ненавязчивый макияж с нежным румянцем и розовой помадой подчеркнул ее естественную красоту.

Этот выход на парижский подиум наглядно демонстрирует простое стилистическое правило. Когда вы хотите выглядеть дорого и изысканно, выбирайте белый монохром, играйте на контрасте фактур и добавляйте один большой яркий аксессуар. Такой подход позволяет быстро создавать безупречные образы для самых важных событий.

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