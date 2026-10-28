Свіжий погляд на осінню красу: 5 б'юті-трендів від зіркової візажистки

Осінній сезон надихає оновити б'юті-рутину та приміряти свіжі мікротренди в макіяжі на осінь. Гра контрастних текстур і благородних кольорів дозволяє кожній жінці підкреслити індивідуальність без складних технік.

Відома французька візажистка та засновниця косметичного бренду Віолетт Серра поділилася з ELLE головними фаворитами сезону. За її словами, нинішня осінь спонукає відійти від надмірної суворості та сміливо експериментувати з насиченими кольорами й різноманітними текстурами.

Шоколадний смокі айс

Класичний вугільно-чорний серпанок поступається місцем теплим шоколадним, карамельним та бронзовим тонам. Таке колірне рішення створює виразну глибину погляду, але має значно м'якіший вигляд та ідеально підходить для повсякденних образів.



Коричневі тіні в моді восени 2026 / Фото з Pinterest

Несподівані яскраві акценти

Після тривалого засилля нейтральних тонів на повіки повертаються сміливі кольорові підводки та оксамитові яскраві тіні. Головне правило сучасної подачі кольору полягає в тому, щоб наносити його точково, залишаючи решту обличчя стриманою.



Макіяж з яскравими тінями та підводкою / Фото з інстаграму libeluliaa

Мінімалістичний тон шкіри

В основі тренду лежить збереження природної текстури обличчя з легким сяйвом замість щільного ефекту маски. Експерти радять лише злегка матувати окремі ділянки, дозволяючи живій доглянутій шкірі дихати.



Натуральний макіяж з легким блиском / Фото з Pinterest

Морозне сяйво

Холодні перламутрові переливи та делікатний шимер на повіках або вилицях стають витонченим натяком на наближення зими. Сучасний морозний ефект будується на контрасті легкого сяйва з теплою свіжістю решти макіяжу.

Що таке морозний макіяж: дивіться фото

Трендові губи

Головними фаворитами стали розмиті текстури з ефектом зацілованих губ, а також насичені сливові й шоколадні помади з естетики 90-х. М'який нечіткий контур робить темні відтінки максимально природними та додає образу невимушеного паризького шику.



Трендовий колір помади на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Нещодавно Даша Астаф'єва показала свій розкішний образ від українського бренду та губи трендового відтінку.