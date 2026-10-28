Свіжий погляд на осінню красу: 5 б'юті-трендів від зіркової візажистки

Модний макіяж з кольоровими тінями / Фото з інстаграму ajbelarte
Осінній сезон надихає оновити б'юті-рутину та приміряти свіжі мікротренди в макіяжі на осінь. Гра контрастних текстур і благородних кольорів дозволяє кожній жінці підкреслити індивідуальність без складних технік.
Відома французька візажистка та засновниця косметичного бренду Віолетт Серра поділилася з ELLE головними фаворитами сезону. За її словами, нинішня осінь спонукає відійти від надмірної суворості та сміливо експериментувати з насиченими кольорами й різноманітними текстурами.
Шоколадний смокі айс
Класичний вугільно-чорний серпанок поступається місцем теплим шоколадним, карамельним та бронзовим тонам. Таке колірне рішення створює виразну глибину погляду, але має значно м'якіший вигляд та ідеально підходить для повсякденних образів.
Несподівані яскраві акценти
Після тривалого засилля нейтральних тонів на повіки повертаються сміливі кольорові підводки та оксамитові яскраві тіні. Головне правило сучасної подачі кольору полягає в тому, щоб наносити його точково, залишаючи решту обличчя стриманою.
Мінімалістичний тон шкіри
В основі тренду лежить збереження природної текстури обличчя з легким сяйвом замість щільного ефекту маски. Експерти радять лише злегка матувати окремі ділянки, дозволяючи живій доглянутій шкірі дихати.
Морозне сяйво
Холодні перламутрові переливи та делікатний шимер на повіках або вилицях стають витонченим натяком на наближення зими. Сучасний морозний ефект будується на контрасті легкого сяйва з теплою свіжістю решти макіяжу.
Що таке морозний макіяж: дивіться фото
Трендові губи
Головними фаворитами стали розмиті текстури з ефектом зацілованих губ, а також насичені сливові й шоколадні помади з естетики 90-х. М'який нечіткий контур робить темні відтінки максимально природними та додає образу невимушеного паризького шику.
Нещодавно Даша Астаф'єва показала свій розкішний образ від українського бренду та губи трендового відтінку.
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