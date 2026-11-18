Зірка серіалу "Історія кохання" Сара Піджон з'явилася на гала-вечорі TIME100 Next у стриманому штанному костюмі. Однак усю увагу прихильників привернув її чуттєвий макіяж.

Видання Vogue вже розповіло, як повторити трендову техніку розтушованих губ. За словами редакторів, більшість зірок більше не користується чітким олівцем.

Трендовий макіяж губ Сари Піджон

Після перевтілення в ікону стилю 90-х Керолін Бессетт-Кеннеді акторка Сара Піджон закріпила за собою статус нової б'юті-музи. На червоній доріжці заходу TIME100 Next зірка знову зробила ставку на впізнаваний мінімалізм і з'явилася перед камерами у темно-синьому костюмі в тонку смужку, одягнувши приталений жакет на голе тіло. Суворий маскулінний крій вбрання вдало врівноважив ніжний макіяж.

Візажист Чарлі Ріддл обрав для виходу техніку blurred lip – м'яко розтушований контур, що створює легкий ефект аерографа. Замість звичних чітких ліній майстер делікатно розтушував пігмент відтінку рожевого дерева, злегка виходячи за межі природної "дуги Купідона". У центр губ візажист наніс трохи глибший і тепліший тінт для візуального об'єму, а зверху додав сатиновий блиск. Раніше подібний прийом зіркової візажистки Ніни Парк уже спробували Зої Кравіц та Емма Стоун.

Решту образу стилісти витримали у теплих природних тонах, щоб не перевантажувати обличчя. Шкіра акторки сяяла завдяки легким текстурам, абрикосовим рум'янам на вилицях та краплі хайлайтера на носі. Погляд Піджон підкреслили персиково-коричневі тіні, тонкі чорні стрілки та пухнасті вії.

Раніше ми розповідали, як повторити вірусну техніку макіяжу anti-blush.