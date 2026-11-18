Видання Vogue вже розповіло, як повторити трендову техніку розтушованих губ. За словами редакторів, більшість зірок більше не користується чітким олівцем.

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Трендовий макіяж губ Сари Піджон

Після перевтілення в ікону стилю 90-х Керолін Бессетт-Кеннеді акторка Сара Піджон закріпила за собою статус нової б'юті-музи. На червоній доріжці заходу TIME100 Next зірка знову зробила ставку на впізнаваний мінімалізм і з'явилася перед камерами у темно-синьому костюмі в тонку смужку, одягнувши приталений жакет на голе тіло. Суворий маскулінний крій вбрання вдало врівноважив ніжний макіяж.

Візажист Чарлі Ріддл обрав для виходу техніку blurred lip – м'яко розтушований контур, що створює легкий ефект аерографа. Замість звичних чітких ліній майстер делікатно розтушував пігмент відтінку рожевого дерева, злегка виходячи за межі природної "дуги Купідона". У центр губ візажист наніс трохи глибший і тепліший тінт для візуального об'єму, а зверху додав сатиновий блиск. Раніше подібний прийом зіркової візажистки Ніни Парк уже спробували Зої Кравіц та Емма Стоун.

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Решту образу стилісти витримали у теплих природних тонах, щоб не перевантажувати обличчя. Шкіра акторки сяяла завдяки легким текстурам, абрикосовим рум'янам на вилицях та краплі хайлайтера на носі. Погляд Піджон підкреслили персиково-коричневі тіні, тонкі чорні стрілки та пухнасті вії.

Раніше ми розповідали, як повторити вірусну техніку макіяжу anti-blush.