Издание Vogue уже рассказало, как повторить трендовую технику растушеванных губ. По словам редакторов, большинство звезд больше не использует контурный карандаш.

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Трендовый макияж губ Сары Пиджон

После перевоплощения в икону стиля 90-х Кэролин Бессетт-Кеннеди актриса Сара Пиджон закрепила за собой статус новой бьюти-музы. На красной дорожке мероприятия TIME100 Next звезда вновь сделала ставку на узнаваемый минимализм и появилась перед камерами в темно-синем костюме в тонкую полоску, надев приталенный жакет на обнаженное тело. Строгий маскулинный крой наряда удачно уравновесил нежный макияж.

Визажист Чарли Риддл выбрал для выхода технику blurred lip – мягко растушеванный контур, что создает легкий эффект аэрографа. Вместо привычных четких линий мастер деликатно растушевал пигмент оттенка розового дерева, слегка выходя за пределы естественного "дуги Купидона". В центр губ визажист нанес чуть более насыщенный и теплый оттенок для визуального объема, а сверху добавил сатиновый блеск. Ранее подобный прием звездной визажистки Нины Парк уже полюбили Зои Кравиц и Эмма Стоун.

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Остальную часть образа стилисты выдержали в теплых естественных тонах, чтобы не перегружать лицо. Кожа актрисы сияла благодаря легким текстурам, абрикосовым румянам на скулах и капле хайлайтера на носу. Взгляд Пиджон подчеркнули персиково-коричневые тени, тонкие черные стрелки и пушистые ресницы.

Ранее мы рассказывали, как повторить вирусную технику макияжа anti-blush.