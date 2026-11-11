Вместо розовых румян: как повторить вирусную технику макияжа anti-blush

Как сообщает издание Cosmopolitan, новый вирусный метод сочетает в себе свойства румян, бронзера и деликатного контурирования. Благодаря приглушенным тонам лицо приобретает естественную теплоту и выразительные скулы без заметных цветных полос.

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Макияж anti-blush

Его популярность началась с видео блогерши Ким Сенсер, которая использовала румяна для создания нового эстетичного образа.

Чтобы повторить этот макияж, прежде всего важно подобрать правильный оттенок румян под свой тон кожи. В частности, обладательницам светлого лица лучше всего подойдут пыльная роза, светлый тауп, приглушенный розово-бежевый или персиково-коричневый. Для среднего тона беспроигрышным выбором станут теплый нюд, мягкая терракота, розово-коричневые оттенки и цвет корицы.

Как повторить трендовый макияж anti-blush / Фото из инстаграма @makeup_by_elias_yanez

Зато смуглую кожу наиболее выразительно подчеркнут глубокие и насыщенные пигменты, в частности шоколадный, ягодно-коричневый, теплый сливовый или бордовый.

Кремовые текстуры дарят нежный влажный финиш, тогда как сухие средства обеспечивают стойкую бархатистость. Небольшое количество пигмента девушки наносят на верхнюю линию щек в направлении к вискам, тщательно растушевывая границы. Для максимально прозрачного покрытия кремовый продукт можно заранее смешать с каплей консилера или жидкого контурирующего средства.

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Кому подойдет макияж anti-blush / Фото из инстаграма @adrianamiazga_makeuproom

Такой макияж идеально вписывается в эстетику no makeup makeup с легкой тональной основой и ухоженными бровями. В то же время нейтральный акцент на щеках гармонично уравновешивает насыщенную помаду или выразительные графические стрелки на веках.

Общая тенденция сезона сосредоточена на деликатности, что подтверждает популярный размытый контур губ от звездной визажистки Нины Парк. Мягкая растушевка без четких границ позволяет подчеркнуть естественные черты лица, не перегружая его косметикой.