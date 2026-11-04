Никаких инъекций и четких линий: как работает главный тренд для губ 2026 года

В 2026 году классический контуринг губ уступил место технике halo lips. Она создает эффект естественного объема с помощью мягкой тени, без инъекций и четких линий карандаша, об этом сообщает Lux FM.

Adv

Кто популяризирует технику мягкого контура?

Одной из ключевых фигур, которая внедрила этот тренд, является визажистка Нина Парк. Она работала с Лили-Роуз Депп, Эммой Стоун, Мией Гот и Зои Кравиц. Ее стиль отличается использованием бежевых и розовых оттенков и деликатной растушевкой. Этот тренд отражает общую тенденцию к естественности в макияже: вместо прорисованного контура визажисты предлагают легкое затемнение вокруг губ, что делает их более выразительными.

Звездный визажист показала, как увеличить губы без инъекций / Фото ninapark

Суть метода заключается в том, что макияж лишь подчеркивает естественные черты лица, а не пытается их кардинально изменить. Результат такого макияжа можно заметить в образах Сэйди Синк, Зои Кравиц и Лили-Роуз Депп. Также к популяризации этой техники присоединилась Хейли Бибер после выпуска карандашей Peptide Lip Shape от бренда Rhode.

Реклама

Лили-Роуз Депп и ее макияж пухлых губ / Фото Getty Images

Связь с корейскими бьюти-трендами

Размытый контур губ тесно перекликается с тенденциями, которые уже давно существуют в Южной Корее. Там популярно наносить мягкие пигменты и растушевывать их пальцами для создания эффекта сочных губ без заметного слоя косметики.

Основное правило 2026 года сводится к тому, что чем менее заметный макияж, тем дороже он выглядит. Кроме того, в тренды снова возвращаются фиолетовые тени для век.