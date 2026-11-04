Жодних ін'єкцій та чітких ліній: як працює головний тренд для губ 2026 року

У 2026 році класичний контуринг губ поступився місцем техніці halo lips. Вона створює ефект природного об’єму за допомогою м’якої тіні, без ін’єкцій і чітких ліній олівця,про це повідомляє Lux FM.

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Хто популяризує техніку м'якого контуру?

Однією з ключових фігур, яка запровадила цей тренд, є візажистка Ніна Парк. Вона працювала з Лілі-Роуз Депп, Еммою Стоун, Мією Гот та Зої Кравіц. Її стиль вирізняється використанням бежевих і рожевих відтінків та делікатною розтушовкою. Тренд відображає загальну тенденцію до природності в макіяжі: замість промальованого контуру візажисти пропонують легке затемнення навколо губ, що робить їх виразнішими.

Зіркова візажистка показала, як збільшити губи без ін'єкцій / Фото ninapark

Суть методу полягає в тому, що макіяж лише підкреслює природні риси обличчя, а не намагається їх кардинально змінити. Результат такого нанесення можна помітити в образах Сейді Сінк, Зої Кравіц і Лілі-Роуз Депп. Також до поширення цієї техніки долучилася Гейлі Бібер після випуску олівців Peptide Lip Shape від бренду Rhode.

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Лілі-Роуз Депп і її макіяж пухлих губ / Фото Getty Images

Зв'язок з корейськими б'юті-трендами

Розмитий контур губ тісно перегукується з тенденціями, які вже тривалий час існують у Південній Кореї. Там популярно наносити м'які пігменти та розтушовувати їх пальцями для створення ефекту соковитих губ без очевидного шару косметики.

Основне правило 2026 року зводиться до того, що чим менш помітний макіяж, тим дорожче він виглядає. Окрім цього, у тренди знову повертаються фіолетові тіні для повік.