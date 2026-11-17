Стрічки соціальних мереж заполонив новий естетичний нейл-тренд під назвою Frosted Cherry Nails, який модниці та майстри манікюру активно повторюють у різних варіаціях. Його головна родзинка – у поєднанні насиченої винної бази з крижаним сяйвом, що нагадує припорошену інеєм стиглу вишню.

Соцмережа божеволіє від виразної техніки Frosted Cherry Nails. Ефект замерзлої ягоди перетворює традиційне винне покриття на стильний футуристичний акцент, пише Marie Claire. Такий манікюр ідеально впишеться в будь-який ваш образ на Новий рік.

В основі тренду лежить контрастна колористична гра: теплий або нейтральний глибокий бордовий колір слугує підкладкою, а холодний фіолетовий, синій чи блакитний пігмент створює враження тонкої морозної кірки на поверхні. Завдяки такому нашаруванню манікюр змінює відтінок залежно від кута падіння штучного чи денного світла.

Манікюр "морозна вишня": дивіться відео

Повторити цей ефектний дизайн можна самостійно під час домашньої процедури. Спочатку необхідно надати вільному краю бажаної форми, ретельно знежирити поверхню нігтьової пластини та покрити її захисною базою з подальшою полімеризацією в лампі.

Колірну основу формують насиченим бордовим або стиглим вишневим гель-лаком. Щоб колір вийшов максимально щільним і глибоким, фахівці радять наносити його у два тонкі шари, просушуючи кожен із них окремо.

Як створити манікюр "крижана вишня": дивіться відео

Створити характерне крижане мерехтіння допомагає магнітний гель-лак із категорії "котяче око" з блакитними або сріблясто-синіми мікрочастинками. Його розподіляють тонким шаром поверх підкладки, після чого спеціальним магнітом підтягують шимер до центру чи краю пластини для отримання м'якого розсіяного відблиску.

Якщо вам більше до вподоби гладке металізоване сяйво без магнітних смуг, доречною альтернативою стане делікатне хромоване втирання. Дрібний перламутровий пігмент із холодним підтоном обережно втирають у топ без липкого шару, досягаючи делікатного дзеркального переливу.

Манікюр "морозна вишня" на Новий рік: дивіться відео

Фінальним штрихом виступає глянцевий закріплювач, який надійно фіксує сяйливий пилок і додає нігтям об'ємного скляного бліку. Для тих, хто планує змінити образ перед святами, майстри також зібрали інші неординарні ідеї манікюру з використанням металевих контурів та оксамитових текстур.