Неординарний манікюр на зиму: 7 свіжих ідей для тих, кому набридла класика

Зимовий манікюр більше не обмежується передбачуваними однотонними покриттями чи банальними святковими бантиками, адже морозний сезон вимагає сміливих і нестандартних рішень. Як з'ясували редактори Marie Claire у розмові з провідними майстрами нігтьового сервісу, головним девізом сезону стає виразна абстракція та гра з текстурами.

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Якщо ви прагнете освіжити свій образ і шукаєте по-справжньому цікаві концепції для наступного візиту до салону, зверніть увагу на ці свіжі варіанти.

Небесне сяйво. Магічні зірки, фази місяця та сузір'я, виконані делікатним шимером на напівпрозорій базі, перетворюють нігті на загадкову мініатюрну галактику.

Астрологічний манікюр: дивіться фото

Оновлений анімалізм. Замість стриманих оленячих принтів на перший план виходять соковиті смужки зебри чи леопарда, переплетені з глибокими відтінками дорогоцінного каміння.

Стильний манікюр з принтом зебри / Фото з інстаграму _citre

Крижане котяче око. Знайома магнітна техніка отримала дуже дрібні сяйливі частинки, створюючи оксамитовий морозний відблиск у синій чи сріблястій гамі. Ост у цей дизайн можна додати декор у вигляді сніжинок.

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Витончений хром. Об'ємні хромовані лінії та вигнуті металеві контури наносяться лише на окремі ділянки нігтя, створюючи мінімалістичний артоб'єкт.

Зимовий хромований манікюр: дивіться фото

Сміливий колорблокінг. Контрастні геометричні блоки насиченого смарагдового чи рубінового кольорів ефектно накладаються на приглушені нейтральні основи. Або дизайнери пропонують зробити строкатою і саму основу для підсилення тренду.

Манікюр у стилі колорблокінг: дивіться фото

Графічний тартан. Затишний шотландський орнамент переноситься на покриття з додаванням ледь помітного магнітного блиску для динаміки світла.

Манікюр з принтом тартан: дивіться фото

Манікюр "рідкий шоколад". Кавові та насичені відтінки темного какао оживають за рахунок дзеркального бронзового втирання або золотистих рельєфних деталей.

Такі самобутні дизайнерські знахідки миттєво підіймають настрій у похмурі дні та стають головною родзинкою будь-якого повсякденного образу. У нас також є ще одна добірка з оригінальними дизайнами манікюру на цей листопад.