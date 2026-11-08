Стильно та незвично: 5 свіжих дизайнів манікюру на листопад

Ловіть найактуальніші нейл-тренди сезону, які провідні майстри радять обирати наприкінці осені. Серед багатьох варіантів виділяються п'ять виразних рішень, здатних перетворити звичні нігті на витончений модний аксесуар, пише ELLE.

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Хромовий френч стає головним фаворитом для тих, хто вже чекає на зимовий настрій і затишні вечірки. Замість класичної білої смужки майстри використовують холодне дзеркальне втирання, що додає кінчикам нігтів морозного блиску. Таке оформлення має стильний та гармонійний вигляд та пасує як до стриманого офісного вбрання, так і до вечірніх суконь.

Хромований френч на нігтях: дивіться фото

Хромоване котяче око вибирають ті, хто прагне максимального сяйва та загадкової глибини. Популярний дизайн від нейл-майстрині Шеннон Еліас поєднує сріблясту магнітну базу із насиченим смарагдовим хромовим пилком. Результат виходить об'ємним і живим: колір змінюється залежно від кута падіння світла, привертаючи погляди до жестів.

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Модний манікюр з котячим оком: дивіться фото

Геометричний френч сподобається шанувальницям графіки та нестандартних рішень. Замість звичної плавної усмішки на кінчиках нігтів малюють гострі кути, діагоналі та чіткі лінії. Завдяки несподіваним формам дизайн має ультрасучасний вигляд й допомагає візуально подовжити форму нігтьової пластини.

Геометричний френч на осінь 2026: дивіться фото

Анімалістичний акцент у вигляді черепахового панцира залишається символом елегантності та естетики quiet luxury. Теплі карамельні та насичені шоколадні плями ідеально доповнюють кашемірові светри, вовняні пальта та золоті прикраси. Найкраще цей візерунок працює саме у вигляді делікатних акцентів на кількох нігтях.

Манікюр з черепаховим панциром: дивіться фото

Дизайн Button nails з'явився завдяки показу модного дому Chanel, де моделі демонстрували акуратні нігті з імітацією фірмових золотих ґудзиків бренду. Це вишуканий погляд на мінімалістичний нейл-арт, коли стримана нюдова основа доповнюється крихітною металевою деталлю. Такий прийом додає образу особливої виразності й статусності без надмірного декору. Ось щось схоже на цей дизайн.

Модний манікюр на осінь: дивіться фото

Кожен із цих варіантів дозволяє освіжити повсякденний стиль і відчувати впевненість у власній привабливості. Вам також сподобається ще один мікротренд манікюру – Foliage nails.