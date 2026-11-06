Тренд Foliage nails вже запущено: 5 стильних ідей осіннього манікюру

Foliage nails перетворює щоденну манікюрну рутину на живе відображення сезонної природи. Сама назва походить від природного явища фоліажу – магічного моменту, коли крони дерев змінюють літню зелень на золото, багрянець і глибоку теплу вохру, пише Vogue Italia. Це не про складні малюнки з листочками на кожному нігтику чи хитромудрий нейл-арт, а про чистий, глибокий та насичений колір, нанесений в один тон.

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Які відтінки підходять до манікюру Foliage nails: дивіться фото

Ця естетика ідеально пасує до прохолодних днів, адже кожен відтінок бездоганно доповнює затишний осінній гардероб із кашеміровими светрами, пальтами та вовняними шарфами. Завдяки багатій палітрі руки мають доглянутий та вишуканий вигляд, а глянцеве покриття красиво відбиває м'які сонячні промені.

Оливковий манікюр Foliage nails: дивіться фото

До того ж монохромне виконання робить такий манікюр універсальним як для офісу, так і для урочистих подій. Відтворити манікюр самостійно чи в салоні дуже просто, адже головний секрет полягає у виборі правильної текстури та щільного пігменту.

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Які відтінки підходять для манікюру Foliage nails: дивіться фото

Стилісти радять звернути увагу на такі природні відтінки:

пряний гарбузовий та теплий теракотовий, що миттєво додають образу енергії та затишку;

золотаво-медовий бурштин, який імітує сонячні відблиски на верхівках дерев;

глибокий каштановий і карамельний, натхненні лісовими плодами та гарячим шоколадом;

шляхетний винний бургунді та ягідний червоний для створення ефекту дорогого образу;

хвойний або приглушений оливково-моховий зелений, що нагадує про силу вічнозелених лісів.

Манікюр у стилі Foliage nails: дивіться фото

Для бездоганного результату наносьте лак у два тонкі шари, щоб колір ліг рівномірно й без смуг. Обов'язково закріплюйте покриття стійким глянцевим топом з ефектом мокрого скла для максимальної насиченості. Глибокі винні та шоколадні тони мають неперевершений вигляд на коротких нігтях м'якої квадратної форми, а теплі теракотові й карамельні пасують класичному мигдалю.

Які кольори вибрати для Foliage nails: дивіться фото

А якщо хочете додати до своїх повсякденних осінніх луків трошки блиску – обирайте лаконічний та стильний манікюр зі стразами.