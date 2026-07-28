Італійська розкіш на нігтиках: як створити манікюр у стилі Pucci, що підкорив літо

Б'юті-сфера та нейл-арт постійно дивують нас свіжими ідеями — здається, майстри та модниці ніколи не втомляться вигадувати нові прикольні тренди для нігтів. Цього літа справжнім хітом став манікюр у стилі Pucci.

Pucci Nail Designs – це яскравий, динамічний дизайн, який ідеально пасує під відпустковий настрій і додає образу легкої розкоші, пише InStyle. До речі, цей дизайн можна використовувати хоч для довгих, хоч для коротких нігтів.

Звідки ж узявся цей тренд? Усе натхненно легендарними калейдоскопічними принтами італійського бренду Emilio Pucci, який прославився ще у 60 – 70-х роках минулого століття. В оригіналі це психоделічні візерунки з плавними лініями та хвилями, де в одному орнаменті переплітаються кілька різних барв. Цей дизайн ще називають італійською розкішшю, тож не відмовляйте собі у цьому.



Манікюр у стилі Pucci з яскравими лініями / фото з інстаграму

У нейл-арті цей стиль означає створення барвистих абстрактних завитків, які найчастіше окреслюють тонкими чорними або білими контурами, щоб надати малюнку чіткості й глибини. Дизайн використовують як для покриття усієї нігтьової пластини, так і для виділення її частин.



Ніжний манікюр Pucci / фото з інстаграму

Варіацій виконання цього дизайну безліч, тож кожен та кожна знайде щось для себе. Ось лише кілька цікавих ідей, як його можна адаптувати:

тропічний неоновий вибух. Поєднання соковитого салатового, рожевого та помаранчевого кольорів із плавними чорними лініями. Такий манікюр має максимально літній вигляд і чудово відтіняє засмагу;

захід сонця та Aperol Spritz. М'якший варіант із використанням теплого жовтого, персикового, карамельного та рожевого відтінків. Нагадує кольори вечірнього неба або улюбленого літнього коктейлю;

мінімалістичні френч-акценти. Якщо ви не готові розмальовувати всі нігті повністю, можна зробити стильний френч, де візерунчастим роблять тільки кінчик, або виділити яскравим орнаментом лише один-два нігті;

морська палітра. Варіант для тих, хто віддає перевагу прохолодним гамам. Це може бути поєднання глибокого синього, блакитного, лавандового та білого, що створює ефект морської хвилі.



Модний дизайн манікюру літо 2026 / фото з інстаграму

Радимо спробувати цей універсальний манікюр. Завдяки багатству палітри він легко комбінується з будь-яким гардеробом, навіть якщо ви віддаєте перевагу базовим чи нейтральним речам.

І не забувайте про нігтики на ногах – цього сезону в моді один цікавий відтінок педикюру, який ідеально пасуватиме до нігтиків Pucci.