Співачка Тейлор Свіфт показала бездоганну гармонію стилю, обравши єдиний відтінок для манікюру та педикюру на червоній доріжці. Співачка зробила ставку на глибокий глянцевий тон, який став головним фаворитом холодного сезону.

На шістдесятій церемонії вручення нагород CMA Awards у Нешвіллі зірка з'явилася в яскравій жовтій сукні Oscar de la Renta, скомбінувавши її з вишуканим темно-бордовим сетом, пише Vogue. Насичений глянцевий відтінок стиглої вишні або мерло водночас прикрасив акуратні короткі нігті артистки на руках.

Темно-вишневий манікюр Тейлор Свіфт: дивіться фото

Співачка також повторила колір і на нігтиках ніг, доповнивши образ відкритими золотистими босоніжками. Поєднання манікюру та педикюру тон у тон десятиліттями вважається золотим стандартом високої естетики та тихої розкоші. Однотонний дует позбавляє б'юті-образ візуальної строкатості, створюючи зібраний, витончений та дорогий вигляд для будь-якого гардероба.



Манікюр і педикюр в одному кольорі / Фото з Pinterest

Популярність ягідних і винних тонів восени зумовлена їхньою особливою глибиною та благородством, які приходять на зміну літнім неоновим або класичним томатним тонам. Відтінки мерло, бордо та чорної черешні додають виразності, але залишаються абсолютно базовими, гармоніюючи з пальтами, затишними светрами та фактурною шкірою.

Тренд на соковиті темні нігті вже підхопили провідні світові знаменитості. Дженніфер Лопес поєднала бордовий тотал-лук із глянцевими нігтями, а Селена Гомес показала довгий мигдалеподібний манікюр мерло з тонкими золотими акцентами від майстра Тома Бачіка. До насиченої палітри також звернулися Енн Гетевей, Ума Турман та Наомі Воттс під час останніх модних показів.

Дженніфер Лопес обирає темні відтінки нігтів: дивіться фото

Стилісти радять обирати для темних винних кольорів природну довжину та лаконічну форму м'якого квадрата чи витонченого овалу. Глибокі пігменти вимагають бездоганної гігієнічної підготовки кутикули та обов'язкового ультраглянцевого топу з ефектом рідкого скла, який повністю розкриває благородне сяйво лаку.

У гардеробі винний тон чудово працює на сміливих контрастах: дует чорної черешні з лимонно-жовтим створює свіже, інтелектуальне та динамічне враження. Водночас такий манікюр слугуватиме ідеальним супутником для молочного кашеміру, стриманого графітового костюма, верблюжого пальта чи смарагдового шовку.

До речі, нещодавно стилісти назвали найтрендовішу форму нігтів, яку обиратимуть модниці у 2027 році.