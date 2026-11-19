На шестидесятой церемонии вручения наград CMA Awards в Нэшвилле звезда появилась в ярком желтом платье Oscar de la Renta, сочетая его с изысканным темно-бордовым комплектом, пишет Vogue. Насыщенный глянцевый оттенок спелой вишни или мерло одновременно украсил аккуратные короткие ногти артистки на руках.

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Темно-вишневый маникюр Тейлор Свифт: смотрите фото

Певица также повторила цвет и на ногтях ног, дополнив образ открытыми золотистыми босоножками. Сочетание маникюра и педикюра тон в тон десятилетиями считается золотым стандартом высокой эстетики и сдержанной роскоши. Однотонный дуэт избавляет бьюти-образ от визуальной пестроты, создавая сдержанный, изящный и дорогой вид для любого гардероба.

Маникюр и педикюр одного цвета / Фото с Pinterest

Популярность ягодных и винных оттенков осенью обусловлена их особой глубиной и благородством, которые приходят на смену летним неоновым или классическим томатным оттенкам. Оттенки мерло, бордо и черной вишни добавляют выразительности, но остаются абсолютно базовыми, гармонируя с пальто, уютными свитерами и фактурной кожей.

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Тренд на сочные темные ногти уже подхватили ведущие мировые знаменитости. Дженнифер Лопес сочетала бордовый тотал-лук с глянцевыми ногтями, а Селена Гомес продемонстрировала длинный миндалевидный маникюр цвета мерло с тонкими золотыми акцентами от мастера Тома Бачика. К насыщенной палитре также обратились Энн Хэтэуэй, Ума Турман и Наоми Уоттс во время последних модных показов.

Дженнифер Лопес выбирает темные оттенки лака: смотрите фото

Стилисты советуют выбирать для темных винных оттенков естественную длину и лаконичную форму мягкого квадрата или изящного овала. Насыщенные пигменты требуют безупречной гигиенической подготовки кутикулы и обязательного ультраглянцевого топа с эффектом жидкого стекла, который полностью раскрывает благородное сияние лака.

В гардеробе винный оттенок прекрасно смотрится в смелых контрастах: сочетание черной вишни с лимонно-желтым создает свежее, интеллектуальное и динамичное впечатление. В то же время такой маникюр станет идеальным дополнением к молочному кашемиру, сдержанному графитовому костюму, верблюжьему пальто или изумрудному шелку.

Кстати, недавно стилисты назвали самую модную форму ногтей, которую будут выбирать модницы в 2027 году.