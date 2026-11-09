Улюблений манікюр Гейлі Бібер знову в тренді: його можна легко повторити вдома

Глибокі кавові відтінки та вишукане дзеркальне сяйво створюють бездоганний тандем для затишного осіннього сезону. Цей манікюр повертається у списки головних б'юті-трендів щороку, адже додає рукам дорогого та доглянутого вигляду.

Шоколадний манікюр із хромовим фінішем знову став головним nail-фаворитом сезону завдяки Гейлі Бібер, яка обирає цей дизайн уже кілька років поспіль. Як повідомляє видання Cosmopolitan, секрет популярності тренду полягає у поєднанні насиченої кавової бази з делікатним переливом хромової пудри.

Гейлі Бібер показала стильний манікюр на зиму 2027 року

Майстриня манікюру Макс Естрада зазначила, що шоколадний хром поєднує глибину еспресо з сяйвом розплавленого золота. Так, на зміну тихому мінімалізму приходить виразна естетика розкоші, натхненна модою кінця 1980-х років.

Красивий манікюр Гейлі Бібер / Фото з інстаграму @haileybieber

Для гармонійного образу нейл-артистка Віккі Свон радить обирати коричневі гель-лаки з нейтральним або теплим підтоном. Глибокі відтінки темного шоколаду додають драматичності, а м'які карамельні тони створюють ніжний і затишний настрій.

Що стосується пудри, професіонали радять звертати увагу на відтінки шампанського, міді чи бронзи та водночас уникати холодного срібла. Напівпрозора перламутрова втирка делікатно розкриває глибину кольору та не перевантажує базове покриття.

Який манікюр зробити взимку 2027 / Фото Pinterest

Щоб повторити цей дизайн самостійно або в салоні, зверніть увагу на ключові правила:

Сформуйте бездоганну архітектуру нігтьової пластини, адже хромований пігмент миттєво підкреслює будь-які нерівності. Втирайте пудру одразу після полімеризації гелю, поки поверхня топу ще тепла. Ретельно закріплюйте дзеркальний шар якісним фінішним топом, щоб забезпечити стійкість покриття без сколів.

Що цікаво, шоколадний хром має розкішний вигляд на будь-якій довжині та формі, а також легко поєднується з черепаховим принтом чи золотими акцентами.

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