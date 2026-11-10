Бабусин тюль підкорює гардероби: гарні способи стилізувати мереживо цієї зими

Звичний домашній затишок несподівано став головним натхненням для провідних дизайнерів та зірок стритстайлу в новому сезоні. Ажурні візерунки сітчастих штор тепер переходять з кухонних вікон у гардероби, пом'якшуючи щільні зимові речі.

Модні експерти British Vogue зафіксували несподівану тенденцію: вінтажні сітчасті фіранки та мереживні скатертини масово перекочували на світові подіуми й міські вулиці. Засновниця паризького бренду In House Blend Жозефін Пентекосте створює речі саме з переробленого домашнього текстилю, перетворюючи старі бабусині штори на спідниці із заходом, а скатертини – на топи.



Спідниця з бабусиного тюлю / Фото з інстаграму inhouseblend

За словами дизайнерки, знайомі з дитинства побутові фактури повертають тепло та відчуття затишку. Замість відвертої чи зухвалої прозорості цей ремісничий текстиль пропонує ніжність і стриманість, яку легко пристосувати до щоденних зимових виходів.



Як носити бабусин тюль восени / Фото з інстаграму inhouseblend

Героїні стритстайлу пропонують кілька готових формул для холодної пори:

Напівпрозорі спідниці поверх цупких джинсів вільного крою. Ажурні деталі під об'ємні шкіряні куртки або класичні тренчі. Сітчасті топи й манишки поверх базових сорочок чи трикотажних футболок. Мереживне драпірування на талії у поєднанні з теплими вовняними светрами.



З чим поєднувати сітчастий тюль взимку / Getty Images

Подіуми також диктують моду на естетику домашнього ремесла. Бренд Miu Miu сміливо інтегрує в колекції кухонні мотиви, а дизайнерка Simone Rocha перетворює тюль, мереживо й вишивку на витончений сучасний одяг, що нагадує родинні реліквії.



Спідниця з бабусиного тюлю / Фото з інстаграму inhouseblend

Модні експерти називають таку прозорість м'якою архітектурою стилю. Невагомий шар ажурної сітки врівноважує масивне вовняне пальто, грубі чоботи та додає виразності повсякденній зимовій капсулі.

До речі, щодо "бабусиних" речей. У моду повернулися вінтажні брошки у вигляді великих квітів.