"Бабусин" аксесуар повернувся: ця деталь стає абсолютним трендом зими

Французький Vogue констатує тріумфальне повернення об'ємної квіткової брошки, яку тривалий час вважали ледь не бабусиним аксесуаром. Модний дім Chanel на чолі з Матьє Блазі та бренд Tom Ford надали цій призабутій деталі свіжого вишуканого звучання, перетворивши її на головний мастхев холодного сезону.

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Флористичні брошки стали трендом цього сезону: дивіться фото

Свого часу великі квіткові брошки обожнювала екранна ікона стилю Керрі Бредшоу, проте сучасна інтерпретація позбавлена наївної романтики минулих років. Замість цукеркових відтінків дизайнери пропонують складні форми, фактурне пір'я та розкішні камелії з шовку, створені майстрами славетного ательє Maison Lemarié. Головна привабливість такого аксесуара – несподіваній грі на контрастах між делікатністю пелюсток і строгістю сучасного силуету.

Як стильно носити квіткову брошку: дивіться фото

Текстильна квітка здатна моментально освіжити стриманий зимовий гардероб і додати нотку богемного шику. Стилісти радять спробувати кілька безпрограшних формул для стилізації брошки в холодну пору:

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На лацкані пальта: закріпіть масивну квітку на теплому вовняному пальті класичного прямого або оверсайз крою. Поєднання щільної важкої тканини та делікатних шовкових пелюсток створює дорогий і бездоганний тандем.

На об'ємному трикотажі: прикрасьте бутоном базовий кашеміровий светр із високим коміром або вільний кардиган грубої в'язки. Розташуйте прикрасу трохи вище ключиці, щоб візуально підкреслити витончену лінію шиї.

На шкіряному верхньому одязі: для сміливих вечірніх виходів оберіть акцентну квітку контрастного відтінку, наприклад, глибокого червоного, і закріпіть її на лаконічній шкірянці.

Як носити брошку у вигляді об'ємної квітки / Фото з Pinterest

Головне стилістичне правило – уникати поєднання з дрібним квітковим принтом та пишними сукнями. Брошка найкраще розкривається поряд із мінімалізмом, монохромними образами, строгими лініями чоловічого крою та класичною смужкою.

Як стильно носити квіткову брошку / Фото з Pinterest

Така проста деталь здатна кардинально змінити настрій повсякденного образу без зайвих зусиль. Щоб зібрати бездоганну теплу капсулу, дізнайтеся також, які трендові пальта стануть ідеальною базою для ваших зимових експериментів. Не бійтеся переосмислювати вінтаж і сміливо підкреслюйте власну індивідуальність.