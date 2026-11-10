Бабушкин тюль завоевывает гардеробы: красивые способы стилизовать кружево этой зимой

Модные эксперты British Vogue зафиксировали неожиданную тенденцию: винтажные сетчатые занавески и кружевные скатерти массово появились на мировых подиумах и городских улицах. Основательница парижского бренда In House Blend Жозефина Пентекосте создает вещи именно из переработанного домашнего текстиля, превращая старые бабушкины шторы в юбки с запахом, а скатерти – в топы.

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Юбка из бабушкиного тюля / Фото из инстаграма inhouseblend

По словам дизайнерки, знакомые с детства бытовые фактуры возвращают тепло и ощущение уюта. Вместо откровенной или дерзкой прозрачности этот ремесленный текстиль предлагает нежность и сдержанность, которые легко вписать в повседневные зимние образы.

Как носить бабушкин тюль осенью / Фото из инстаграма inhouseblend

Героини стритстайла предлагают несколько готовых формул для холодного времени года:

Полупрозрачные юбки поверх плотных джинсов свободного кроя. Ажурные детали под объемные кожаные куртки или классические тренчи. Сетчатые топы и манишки поверх базовых рубашек или трикотажных футболок. Кружевная драпировка на талии в сочетании с теплыми шерстяными свитерами.

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С чем сочетать сетчатый тюль зимой / Getty Images

Подиумы также диктуют моду на эстетику домашнего ремесла. Бренд Miu Miu смело интегрирует в коллекции кухонные мотивы, а дизайнерка Симона Роша превращает тюль, кружево и вышивку в изящную современную одежду, которая напоминает семейные реликвии.

Юбка из бабушкиного тюля / Фото из инстаграма inhouseblend

Модные эксперты называют такую прозрачность "мягкой архитектурой стиля". Невесомый слой ажурной сетки уравновешивает массивное шерстяное пальто, грубые сапоги и придает выразительности повседневной зимней капсульной коллекции.

Кстати, что касается "бабушкиных" вещей. В моду вернулись винтажные броши в виде больших цветов.