Календар фарбування волосся на серпень 2026: коли краще не йти до перукарні

Серпень – чудовий місяць для того, щоб освіжити колір волосся, додати яскравих акцентів або змінити імідж перед початком нової пори року. Астрологи переконують, що фази нічного світила суттєво впливають на те, як ляже пігмент і наскільки стійким виявиться результат.

Тому перед записом до колориста варто звіритися з місячним календарем. Його вже опублікував сайт Space Weather Live.

Коли варто фарбувати волосся у серпні 2026 року

Найкращим часом для фарбування та тонування традиційно вважають період зростального Місяця, який триватиме з 13 по 27 серпня. У ці дні волосся чудово поглинає фарбу, новий колір виходить насиченим і тримається значно довше, а пасма зберігають природний блиск.

Якщо ж ви плануєте випробувати повністю новий відтінок чи наважитися на кардинальну зміну образу, для цього ідеально підійде Повня – 28 серпня.

Тим, хто прагне лише замаскувати сивину чи підфарбувати корені у свій звичний тон, підійдуть дні спадного Місяця – з 1 по 11 серпня, а також із 29 по 31 серпня. У цей час колір змінюється м'яко, а структура пасом залишається міцною та здоровою.

Коли не варто фарбувати волосся у серпні

Головним забороненим днем для зміни кольору астрологи називають Молодик, який припадає на 12 серпня. У цей день фарбування може дати зовсім не той відтінок, на який ви розраховували, а сам пігмент змиється набагато швидше.

До того ж хімічний вплив фарби 12 серпня може доволі сильно висушити та послабити волосся, тому будь-які процедури краще відкласти на інший час.