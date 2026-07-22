Поэтому перед записью к колористу стоит ознакомиться с лунным календарем. Его уже опубликовал сайт Space Weather Live.

Когда стоит окрашивать волосы в августе 2026 года

Лучшим временем для окрашивания и тонирования традиционно считается период растущей Луны, который продлится с 13 по 27 августа. В эти дни волосы прекрасно впитывают краску, новый цвет получается насыщенным и держится значительно дольше, а пряди сохраняют естественный блеск.

Если же вы планируете попробовать совершенно новый оттенок или решиться на кардинальное изменение образа, для этого идеально подойдет полнолуние – 28 августа.

Тем, кто стремится лишь замаскировать седину или подкрасить корни в свой привычный тон, подойдут дни убывающей Луны – с 1 по 11 августа, а также с 29 по 31 августа. В это время цвет меняется мягко, а структура прядей остается крепкой и здоровой.

Когда не стоит окрашивать волосы в августе

Главным запретным днем для смены цвета астрологи называют Новолуние, которое приходится на 12 августа. В этот день окрашивание может дать совсем не тот оттенок, на который вы рассчитывали, а сам пигмент смоется гораздо быстрее.

К тому же химическое воздействие краски 12 августа может довольно сильно пересушить и ослабить волосы, поэтому любые процедуры лучше отложить на другое время.