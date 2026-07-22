Тому перед записом до колориста варто звіритися з місячним календарем. Його вже опублікував сайт Space Weather Live.

Коли варто фарбувати волосся у серпні 2026 року

Найкращим часом для фарбування та тонування традиційно вважають період зростального Місяця, який триватиме з 13 по 27 серпня. У ці дні волосся чудово поглинає фарбу, новий колір виходить насиченим і тримається значно довше, а пасма зберігають природний блиск.

Якщо ж ви плануєте випробувати повністю новий відтінок чи наважитися на кардинальну зміну образу, для цього ідеально підійде Повня – 28 серпня.

Тим, хто прагне лише замаскувати сивину чи підфарбувати корені у свій звичний тон, підійдуть дні спадного Місяця – з 1 по 11 серпня, а також із 29 по 31 серпня. У цей час колір змінюється м'яко, а структура пасом залишається міцною та здоровою.

Коли не варто фарбувати волосся у серпні

Головним забороненим днем для зміни кольору астрологи називають Молодик, який припадає на 12 серпня. У цей день фарбування може дати зовсім не той відтінок, на який ви розраховували, а сам пігмент змиється набагато швидше.

До того ж хімічний вплив фарби 12 серпня може доволі сильно висушити та послабити волосся, тому будь-які процедури краще відкласти на інший час.