Модне взуття без підборів на кінець літа та початок осені: 4 пари, які варто додати до гардероба

Високі підбори поступово відходять на другий план. Натомість модниці дедалі частіше обирають комфортні моделі на пласкій підошві.

Їхня популярність цілком зрозуміла: таке взуття зручне, універсальне та легко поєднується з різним одягом. VOGUE назвав кілька актуальних моделей 2026 року, які варто додати до гардероба вже зараз. Вони добре впишуться в образи наприкінці літа, а деякі з них можна буде носити й на початку осені.

Так, деяке взуття залишаються популярними незалежно від нових трендів. Один із таких прикладів – двоколірні балетки Chanel. Контрастний носок робить їх впізнаваними, а лаконічна форма дозволяє легко стилізувати їх у різні образи.

Двоколірні балетки Chanel / Фото з інстаграму Laura Veszprémi

Наприклад, для повсякденного виходу можна зібрати простий комплект із прямих джинсів, білої футболки та кардигана або жакета. Балетки додадуть йому легкого французького шику, не роблячи look надто офіційним.

Образ з двоколірними балетками Chanel / Фото з інстаграму Claire Goffic

Для більш сміливого образу можна обрати гостроносі балетки Saint Laurent із леопардовим принтом.

Гостроносі балетки Saint Laurent із леопардовим принтом / Фото з інстаграму HEAVEN Budapest

Така модель цікаво виглядатиме з плісированою спідницею міді та білою сорочкою. Лаконічний одяг допоможе підкреслити незвичний принт на взутті.

Окремої уваги заслуговують балетки Tabi від Maison Margiela. Їхня особливість – незвичний розділений носок, який давно став впізнаваною деталлю бренду. Саме завдяки цій формі Tabi складно сплутати з будь-якою іншою парою.

Якщо чорні або нейтральні відтінки здаються занадто звичними, варто придивитися до металізованої версії. Вона може стати головним акцентом навіть у базовому образі.

Балетки Tabi від Maison Margiela / Фото з інстаграму PAULWARMER OFFICIAL

Наприклад, цікаве поєднання вийде з мінісукнею в стилі бохо. А для прохолоднішої погоди до такого комплекту можна додати шкіряну куртку або пальто.

Мінісукня в стилі бохо / Фото з Pinterest

Якщо ж хочеться обрати пару, яку встигнете носити ще наприкінці літа, зверніть увагу на сітчасті балетки. У спекотну погоду вони залишаються одним із найзручніших варіантів, а в перші теплі осінні дні їх також можна не поспішати прибирати в шафу. Ці моделі вже представили такі бренди, як Alaïa та Prada.

Образ з сітчастими балетками / Фото з інстаграму TILLYS OUTFITS

До речі, сітчасті балетки особливо добре пасують до головної літньої речі – сукні міді. Це може бути плісирована модель на бретелях або чорна сукня-сорочка.

Образ з чорною сукнею-сорочкою / Фото з Pinterest

А коли літо поступово змінюватиметься осінню, сітчасті балетки ще можна буде носити у теплі сонячні дні.

Додамо також, що окрім леопардового принта, який ми вже згадували, у тренді цього сезону й рептильні візерунки на взутті.