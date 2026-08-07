Не балетки і не лофери: туфлі Opera повернулися у гардероби

У центрі модної уваги опинилося взуття, яке поєднує витонченість і практичність. Воно має стриманий вигляд, але виразний характер. Саме тому модна індустрія знову звернулася до цього силуету. І робить ставку на нього в образах на щодень і для виходу в люди.

Туфлі Opera пройшли довгий шлях від парадного чоловічого взуття до помітної деталі сучасного гардероба жінок, Harper's Bazaar. Сьогодні цей силует читається вже не як суто формальний, а як універсальний варіант для тих, хто хоче зберегти охайність образу без відчуття перевантаженості.

Початково така модель зʼявилася у XVIII столітті як чоловіче взуття британських аристократів для балів та вечірніх виходів. У XIX столітті її традиційно носили з найсуворішим вечірнім дрескодом White Tie, а згодом — і зі смокінгом (Black Tie). Тепер же ці туфлі все частіше обирають як витонченішу альтернативу класичним лоферам чи навіть щоденним кедам.



Модні чорні туфлі з бантиком Opera / фото з інстаграму

Як туфлі Opera перейшли до жіночого гардероба

Це взуття особливо активно входить у жіночий гардероб, де його цінують за баланс між елегантністю та зручністю. Одним із найпомітніших прикладів такого переходу стала модель Vara від Ferragamo.

Її створила донька Сальваторе – Ф'ямма Феррагамо у 1978 році. Мигдалеподібний носок і фірмовий бант із стрічки Grosgrain перетворили цю пару на вдалу відповідь для сучасної жінки, якій потрібне красиве й комфортне взуття і для офісу, і для вечірнього виходу. Сестринська модель Varina, що має майже пласкі підбори, зʼявляється і в осінній колекції Ferragamo 2026 року.



Модні туфлі у балетному стилі / фото з інстаграму

Як бренди переосмислюють цей силует сьогодні

Відомі сучасні бренди подають туфлі Opera у зовсім іншому стилістичному ключі. Якщо раніше подібне взуття асоціювалося з лаконічними костюмами зі спідницею з поліестеру, то тепер його комбінують із пальтами, оздобленими паєтками, щільним денімом, футболками, широкими штанами.

Саме в таких поєднаннях туфлі в оперному стилі отримують нове звучання – менш формальне, але все ще зібране й виразне. Паралельно зростає і популярність club slipper – спорідненої версії сучасних пласких туфель.



Взуття без підборів на осінь / фото з інстаграму

Зі зростанням уваги до осінніх гардеробів модна індустрія дедалі активніше шукає пласке взуття, яке дає зручну посадку й витримує довгі пересування містом. Туфлі Opera і club slipper відповідають цій вимозі без втрати візуальної акуратності: вони не надто повсякденні, але й не вимагають тієї ж функціональної жертви, що й високі підбори.

До речі, нещодавно Зендея показала трендове взуття, яке якраз відповідає вимогам елегантності та комфорту.