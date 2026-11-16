Головна пара сезону осінь-зима: яке культове взуття несподівано повернулося в моду в новій формі

Зустрічайте тріумфальне повернення популярних колись чобіт-шкарпеток у сезоні осінь-зима 2026/2027. Цього разу модель кардинально змінилася, замінивши незручні підбори на абсолютний комфорт плоскої підошви та стриманий мінімалізм.

Модні тренди циклічні, проте їхнє повернення щоразу набуває нових і значно зріліших сенсів, пише Vogue España. У сезоні осінь-зима 2026/2027 на вулиці та модні подіуми несподівано повернулися культові чоботи-панчохи, які ще десять років тому вважалися занадто екстравагантними.

У середині минулого десятиліття дизайнер Демна Гвасалія зробив це взуття головною візитівкою колекцій брендів Balenciaga та Vetements. Тоді модниці полювали на помітні еластичні пари з тонкої сітки, прикрашені великими логотипами та запаморочливо високими підборами.

Сьогодні концепція повністю змінилася під впливом філософії затишку та щоденного комфорту. Сучасна варіація моделі позбулася демонстративного пафосу, запропонувавши суцільну плоску підошву, делікатні заокруглені носики та витончені природні лінії.



Чоботи-шкарпетки Maison Margiela / Фото з сайту Garmentory

Ця трансформація стала гармонійним продовженням загального захоплення взуттям-панчохами та балетками з ефектом другої шкіри. Гнучка халява з якісної шкіри або замші м'яко облягає щиколотку, унеможливлюючи будь-які жорсткі каркаси чи незручні колодки.



Модниці обирають чоботи-шкарпетки без підборів / Скрин з інстаграму

Стильні мінімалістичні пари вже представили передові марки, від люксового Toteme з моделями до коліна за 1090 євро до доступних флагманів Zara та Ulanka. Дизайнери роблять ставку на універсальні кольори: глибокий шоколадний, графітовий і практичний чорний з лаконічним дизайном без помітної фурнітури.



Модне взуття на осінь та зиму без підборів / Скрин з інстаграму

Носити оновлені чоботи-панчохи стилісти радять із трикотажними сукнями міді, об'ємними затишними пальтами або лаконічними спідницями. Доповнити невимушений осінній гардероб допоможуть актуальні джинси, які вже носять модниці по всьому світу.