Главная пара сезона осень-зима: какая культовая обувь неожиданно вернулась в моду в новом виде

В моду вернулись сапоги-носки / Getty Images
Встречайте триумфальное возвращение некогда популярных сапог-носков в сезоне осень-зима 2026/2027. На этот раз модель кардинально изменилась: неудобные каблуки сменились абсолютным комфортом плоской подошвы и сдержанным минимализмом.
Модные тренды цикличны, однако их возвращение каждый раз обретает новые и гораздо более зрелые смыслы, пишет Vogue España. В сезоне осень-зима 2026/2027 на улицы и модные подиумы неожиданно вернулись культовые сапоги-чулки, которые еще десять лет назад считались слишком экстравагантными.
В середине прошлого десятилетия дизайнер Демна Гвасалия сделал эту обувь главной визитной карточкой коллекций брендов Balenciaga и Vetements. Тогда модницы охотились на заметные эластичные пары из тонкой сетки, украшенные большими логотипами и головокружительно высокими каблуками.
Сегодня концепция полностью изменилась под влиянием философии уюта и повседневного комфорта. Современная вариация модели избавилась от демонстративного пафоса, предложив сплошную плоскую подошву, деликатные закругленные носки и изящные естественные линии.
Эта трансформация стала гармоничным продолжением всеобщего увлечения обувью-чулками и балетками с эффектом второй кожи. Гибкое голенище из качественной кожи или замши мягко облегает лодыжку, исключая любые жесткие каркасы или неудобные колодки.
Стильные минималистичные модели уже представили ведущие бренды – от люксового Toteme с моделями до колена за 1090 евро до доступных флагманов Zara и Ulanka. Дизайнеры делают ставку на универсальные цвета: насыщенный шоколадный, графитовый и практичный черный с лаконичным дизайном без заметной фурнитуры.
Носить обновленные сапоги-чулки стилисты советуют с трикотажными платьями миди, объемными уютными пальто или лаконичными юбками. Дополнить непринужденный осенний гардероб помогут актуальные джинсы, которые уже носят модницы по всему миру.
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