В сезоне осень-зима 2026 джинсовая ткань не сводится к одной привычной форме или оттенку, пишет Vogue. Наоборот, подиумы подталкивают нас к более широкому выбору силуэтов и фактур, которые легко подобрать под разные образы и ритм жизни. Именно поэтому джинсы снова выходят на первый план и формируют основу гардероба.

Модели этого сезона демонстрируют более сдержанный подход к крою, но без потери комфорта. Дизайнеры предлагают несколько равноценных вариантов вместо одного универсального решения, и в этом заключается главное изменение в восприятии денима.

Какие джинсы стали главными на подиумах

Среди самых заметных силуэтов можно выделить cigarette jeans – крой между прямыми и skinny-моделями, который отличается лаконичным видом. К тому же они еще и универсальны. На показах Khaite и Balenciaga такие джинсы представили в лаконичной современной версии, а Loro Piana сочетала их с простой рубашкой на пуговицах и жакетом.



Прямые светлые джинсы / фото из инстаграма

В Khaite джинсы-сигареты стилизовали с меховыми пальто, а в Balenciaga дополнили их укороченными анораками. Благодаря этому силуэт легко смотрится как в сдержанных образах, так и в более повседневных.

Классические синие джинсы снова в моде

Особую роль по-прежнему играет классический true blue denim. На показах Kallmeyer и Dries Van Noten именно насыщенный синий стал одной из ключевых баз, причем в мягких, уже немного выцветших оттенках, которые придают вещам ощущение носки и естественности.



Синие джинсы на осень 2026 / фото из инстаграма

Такой деним хорошо работает в качестве основы для многослойных образов и легко сочетается как с простыми рубашками, так и с более выразительными вещами. Именно поэтому синие джинсы не теряют актуальности даже на фоне новых модных интерпретаций.

Цветные джинсы снова в моде

Помимо базовых силуэтов, на подиумах появились и другие заметные дизайны. Например, цветные джинсы. Смело выбирайте красные, желтые, зеленые, фиолетовые джинсы для ваших ярких осенних аутфитов.



Красные джинсы на осень / фото из инстаграма

Широкие джинсы снова в моде

Объемные джинсы широкого кроя остаются бесспорным фаворитом осеннего гардероба, однако в 2026 году они выглядят заметно сдержаннее и изысканнее. На смену мешковатым фасонам с низкой посадкой, которые доминировали в прошлых сезонах, пришел более строгий и выточенный силуэт – джинсы с высокой талией, вдохновленные кроем классических брюк.



Широкие джинсы на осень / фото из инстаграма

Модные джинсы на осень 2026: с украшениями и рисунками

Джинсы с декором наконец-то избавились от репутации устаревшего антитренда: в сезоне осень-зима 2026 дизайнеры сделали главную ставку на филигранную ручную работу. Christian Dior украсил деним многослойным изящным бисером, Connor Ives сделал акцент на сложной золотой тесьме, Stella McCartney добавила выразительные детали с молниями. В результате декорированный деним обрел более изысканное звучание – построенное на игре фактур, мастерской технике и яркой индивидуальности.



Джинсы с декором снова в моде / фото из инстаграма

Все это показывает, что деним этой осенью выступает не как фоновый элемент, а как одна из главных тем сезона. Он дает больше свободы в стилизации и позволяет составлять гардероб из нескольких разных, но одинаково актуальных моделей. Кстати, посмотрите еще на одну стильную модель джинсов от Кендалл Дженнер, которую захотят все.