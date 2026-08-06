У сезоні осінь-зима 2026 денім не зводиться до однієї звичної форми чи відтінку, пише Vogue. Навпаки, подіуми підштовхують нас до ширшого вибору силуетів і фактур, які легко підлаштувати під різні образи та ритм життя. Саме тому джинси знову виходять на перший план і формують основу гардероба.

Моделі цього сезону демонструють більш зібраний підхід до крою, але без втрати комфорту. Дизайнери пропонують кілька рівноцінних варіантів замість одного універсального рішення, і в цьому полягає головна зміна у сприйнятті деніму.

Які джинси стали головними на подіумах

Серед найпомітніших силуетів можна виділити cigarette jeans – крій між прямими та skinny-моделями, який має лаконічний вигляд. До того ж вони ще й універсальні. На показах Khaite та Balenciaga такі джинси подали в охайній сучасній версії, а Loro Piana поєднали їх із простою сорочкою на ґудзиках і жакетом.



Прямі світлі джинси / фото з інстаграму

У Khaite cigarette jeans стилізували з хутряними пальтами, тоді як Balenciaga додали до них укорочені анораки. Завдяки цьому силует легко працює і в стриманих образах, і в більш повсякденних.

Класичні сині джинси знову в моді

Окрему роль зберігає класичний true blue denim. На показах Kallmeyer і Dries Van Noten саме насичений синій став однією з ключових баз, причому в м'яких, уже трохи виведених відтінках, які додають речам відчуття носіння і природності.



Сині джинси на осінь 2026 / фото з інстаграму

Такий денім добре працює як основа для багатошарових образів і легко поєднується як із простими сорочками, так і з більш виразними речами. Саме тому сині джинси не втрачають актуальності навіть на тлі нових модних інтерпретацій.

Кольорові джинси знову в моді

Окрім базових силуетів, на подіумах з'явилися й інші помітні дизайни. Наприклад, кольорові джинси. Сміливо вибирайте червоні, жовті, зелені, фіолетові джинси для ваших яскравих осінніх аутфітів.



Червоні джинси на осінь / фото з інстаграму

Широкі джинси знову в моді

Об'ємні джинси широкого крою залишаються незаперечним фаворитом осіннього гардероба, проте у 2026 році вони мають помітно стриманіший та вишуканіший вигляд. На зміну мішкуватим фасонам із низькою посадкою, які панували в минулих сезонах, прийшов більш строгий і виточений силует — джинси з високою талією, натхненні кроєм класичних штанів.



Широкі джинси на осінь / фото з інстаграму

Модні джинси на осінь 2026: з прикрасами та малюнками

Джинси з декором нарешті позбулися репутації застарілого антитренду: у сезоні осінь-зима 2026 дизайнери зробили головну ставку на філігранну ручну роботу. Christian Dior прикрасив денім багатошаровим витонченим бісером, Connor Ives зробив акцент на складній золотій тасьмі, Stella McCartney додала виразні деталі з блискавками. У результаті декорований денім отримав значно вишуканіше прочитання — побудоване на грі фактур, майстерній техніці та виразній індивідуальності.



Джинси з декором знову в моді / фото з інстаграму

Усе це показує, що денім цієї осені працює не як фоновий елемент, а як одна з головних тем сезону. Він дає більше свободи в стилізації та дозволяє складати гардероб із кількох різних, але однаково актуальних форм. До речі, дивіться ще одну стильну модель джинсів від Кендалл Дженнер, яку захочуть усі.