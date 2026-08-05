Недавно папарацци запечатлели звезду во время прогулки, где она показала безупречный уличный стиль. В центре ее образа оказались прямые джинсы в стиле колор-блокинг. Поверьте, их будут искать все, особенно к осени. Одна штанина модели была графитово-серого оттенка, а другая – глубокого угольно-черного.

Чтобы не перегружать и без того акцентный низ, Кендалл дополнила наряд укороченной серой кофточкой на мелких пуговицах, белоснежными кедами, узкими солнцезащитными очками в стиле 90-х и небольшой сумочкой с дерзким принтом зебры.



Модные двухцветные джинсы Кендалл Дженнер / Getty Images

Такой двухцветний деним может стать настоящей находкой для создания базовых и одновременно выразительных аутфитов. Сочетать такие джинсы можно абсолютно с любым низом или верхом: они прекрасно смотрятся с лаконичными кроп-топами, оверсайз-жакетами или уютными объемными свитерами. Главное правило – выбирать спокойные, нейтральные оттенки для других элементов гардероба, чтобы джинсы оставались главным акцентом.



Как носить двухцветные джинсы / фото из инстаграма

Интересно, что вариаций этого тренда сейчас появляется множество. Дизайнеры предлагают не только вертикальное разделение цветов, как у Кендалл, но и интересные геометрические решения: например, когда передняя часть джинсов выполнена из светло-голубого денима, а задняя – из темно-синего или черного. Также набирают популярность модели с контрастными карманами, поясом другого оттенка или сочетанием денима с другими фактурами. Подобный крой визуально вытягивает силуэт и придает даже самому простому повседневному луку стильный объем.



Как носить двухцветные джинсы / фото из инстаграма

И если с джинсами Кендалл Дженнер нужно еще поэкспериментировать в плане подбора верха и обуви, то модель Дуа Липы подойдет абсолютно ко всему.