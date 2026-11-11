Більше жодного чорного: 3 модні відтінки чобіт, які підкорили цей сезон

З настанням холодів більшість жінок автоматично дістає з шафи звичну темну пару взуття, адже це здається найпрактичнішим рішенням для міських вулиць. Однак дизайнери та світові інфлюенсери наполегливо пропонують змінити модні звички і додати у свій гардероб трохи свіжості.

Чорні чоботи назавжди залишаться класикою, але саме цього сезону справжній фурор викликають абсолютно інші відтінки. Вони легко перетворять найпростіший повсякденний образ на вбрання з глянцевої обкладинки, пише видання Cosmopolitan.

Стильні кольори чобіт на зиму 2027

Почнемо з найсвітлішого та найніжнішого варіанту – кремових чобіт. Багато хто досі боїться носити таке взуття восени чи взимку, вважаючи його занадто вибагливим у догляді. Однак саме світлі тони здатні візуально полегшити масивний теплий одяг. Особливо стильно кремові чоботи виглядають у монохромних образах, коли ви поєднуєте речі тон у тон, або ж у комбінації з класичним синім денімом і затишними об'ємними светрами.

Які чоботи купити взимку / Фото з інстаграму @ua_shoes_studio

Якщо ж світле взуття здається вам занадто радикальним кроком, варто придивитися до ідеальної альтернативи чорному – світло-коричневого кольору. Цей теплий відтінок, який часто балансує між кольором карамелі та м'яким коньячним тоном, став абсолютним фаворитом таких брендів, як Dior і Chloé.

Світло-коричневі чоботи – трендове взуття на зиму / Фото з інстаграму @emmelie_delage

Коричневий колір працює як універсальна база, проте він м'якше контрастує зі шкірою та базовим одягом. Він феноменально розкривається на фактурних матеріалах, зокрема на натуральній замші та гладкій шкірі. Ви можете сміливо міксувати світло-коричневі чоботи зі штанами оливкового кольору, джинсами або класичними бежевими тренчами.

Для тих, хто не боїться привертати до себе увагу і прагне створювати незабутні враження, модельєри підготували сміливий вибір – чоботи яскраво-червоного кольору. Червоний уже кілька сезонів поспіль впевнено утримує позиції головного акцентного відтінку, і тепер він захопив сегмент взуття. Вам не потрібно думати про складні стилістичні рішення, адже така пара бере всю увагу виключно на себе.

Красиві червоні чоботи на зиму 2027 / Фото з інстаграму @mo_ko_ko_socks

Звичайний сірий костюм, графітове пальто чи повністю темний стриманий лук миттєво оживають і наповнюються енергією завдяки одному акцентному кольору внизу силуету. Це взуття для впевнених жінок, які готові збирати компліменти та ловити захоплені погляди перехожих.

А якщо ви шукаєте модну сумку на зиму, яка б добре поєднувалась з пуховиком, пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом.