Больше никакого черного: 3 модных оттенка сапог, которые покорили этот сезон

Черные сапоги навсегда останутся классикой, но именно в этом сезоне настоящий фурор вызывают совершенно другие оттенки. Они легко превратят самый простой повседневный образ в наряд с глянцевой обложки, пишет издание Cosmopolitan.

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Стильные цвета сапог на зиму 2027

Начнем с самого светлого и нежного варианта – кремовых сапог. Многие до сих пор боятся носить такую обувь осенью или зимой, считая ее слишком прихотливой в уходе. Однако именно светлые тона способны визуально облегчить массивную теплую одежду. Особенно стильно кремовые сапоги смотрятся в монохромных образах, когда вы сочетаете вещи тон в тон, или же в сочетании с классическим синим денимом и уютными объемными свитерами.

Какие сапоги купить зимой / Фото из инстаграма @ua_shoes_studio

Если же светлая обувь кажется вам слишком радикальным шагом, стоит присмотреться к идеальной альтернативе черному – светло-коричневому цвету. Этот теплый оттенок, который часто балансирует между цветом карамели и мягким коньячным тоном, стал абсолютным фаворитом таких брендов, как Dior и Chloé.

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Светло-коричневые сапоги – трендовая обувь на зиму / Фото из инстаграма @emmelie_delage

Коричневый цвет работает как универсальная база, однако он мягче контрастирует с кожей и базовой одеждой. Он феноменально раскрывается на фактурных материалах, в частности на натуральной замше и гладкой коже. Вы можете смело сочетать светло-коричневые сапоги со штанами оливкового цвета, джинсами или классическими бежевыми тренчами.

Для тех, кто не боится привлекать к себе внимание и стремится создавать незабываемые впечатления, модельеры подготовили смелый выбор – сапоги ярко-красного цвета. Красный уже несколько сезонов подряд уверенно удерживает позиции главного акцентного оттенка, и теперь он захватил сегмент обуви. Вам не нужно думать о сложных стилистических решениях, ведь такая пара привлекает все внимание исключительно к себе.

Красивые красные сапоги на зиму 2027 / Фото из инстаграма @mo_ko_ko_socks

Обычный серый костюм, графитовое пальто или полностью темный сдержанный лук мгновенно оживают и наполняются энергией благодаря одному акцентному цвету внизу силуэта. Это обувь для уверенных в себе женщин, которые готовы собирать комплименты и привлекать восхищенные взгляды прохожих.

А если вы ищете модную сумку на зиму, которая бы хорошо сочеталась с пуховиком, предлагаем ознакомиться с нашим материалом.