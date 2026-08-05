Кендалл Дженнер показала джинси, які шукатимуть усі

Поки ви намагаєтеся обрати між класичним денімом та темними відтінками, Кендалл Дженнер знаходить рішення, яке знімає всі муки вибору. Топмодель вкотре доводить: головний осінній тренд — це не про один колір, а про сміливу гру контрастів.

Нещодавно папараці спіймали зірку під час прогулянки, де вона засвітила бездоганне бачення вуличного стилю. У центрі її образу опинилися прямі джинси у стилі колор-блокінг. Повірте, їх шукатимуть усі, особливо на осінь. Одна штанина моделі була у графітово-сірому відтінку, а інша – у глибокому вугільно-чорному.

Щоб не перевантажувати й без того акцентний низ, Кендалл доповнила вбрання укороченою сірою кофтинкою на дрібних ґудзиках, білосніжними кедами, вузькими сонцезахисними окулярами в стилі 90-х та невеликою сумочкою з зухвалим зебровим принтом.



Модні двоколірні джинси Кендалл Дженнер / Getty Images

Такий двоколірний денім може стати справжньою знахідкою для створення базових, але водночас виразних аутфітів. Поєднувати подібні джинси можна абсолютно з будь-яким низом чи верхом: вони чудово міксуються із лаконічними кроп-топами, оверсайз-жакетами чи затишними об'ємними светрами. Головне правило – обирати спокійні, нейтральні відтінки для інших елементів гардероба, аби джинси залишалися головним акцентом.



Як носити двоколірні джинси / фото з інстаграму

Цікаво, що варіацій цього тренду зараз з'являється безліч. Дизайнери пропонують не лише вертикальний поділ кольорів, як у Кендалл, а й цікаві геометрії: наприклад, коли передня частина джинсів виконана у світло-блакитному денімі, а задня – у темно-синьому чи чорному. Також популярності набирають моделі з контрастними кишенями, поясом іншого відтінку або комбінацією деніму з іншими фактурами. Подібний крій візуально витягує силует і додає навіть найпростішому повсякденному луку стильного об'єму.



Як носити двоколірні джинси / фото з інстаграму

І якщо з джинсами Кендалл Дженнер треба ще погратися в плані підбору верху та взуття, то модель Дуа Ліпи пасуватиме абсолютно під все.