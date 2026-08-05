Lady 24 Тренди сезону Кендалл Дженнер показала джинси, які шукатимуть усі
5 серпня, 23:00
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Кендалл Дженнер показала джинси, які шукатимуть усі

Юлія Бражнік

Поки ви намагаєтеся обрати між класичним денімом та темними відтінками, Кендалл Дженнер знаходить рішення, яке знімає всі муки вибору. Топмодель вкотре доводить: головний осінній тренд — це не про один колір, а про сміливу гру контрастів.

Нещодавно папараці спіймали зірку під час прогулянки, де вона засвітила бездоганне бачення вуличного стилю. У центрі її образу опинилися прямі джинси у стилі колор-блокінг. Повірте, їх шукатимуть усі, особливо на осінь. Одна штанина моделі була у графітово-сірому відтінку, а інша – у глибокому вугільно-чорному.

Щоб не перевантажувати й без того акцентний низ, Кендалл доповнила вбрання укороченою сірою кофтинкою на дрібних ґудзиках, білосніжними кедами, вузькими сонцезахисними окулярами в стилі 90-х та невеликою сумочкою з зухвалим зебровим принтом.


Модні двоколірні джинси Кендалл Дженнер / Getty Images 

Такий двоколірний денім може стати справжньою знахідкою для створення базових, але водночас виразних аутфітів. Поєднувати подібні джинси можна абсолютно з будь-яким низом чи верхом: вони чудово міксуються із лаконічними кроп-топами, оверсайз-жакетами чи затишними об'ємними светрами. Головне правило – обирати спокійні, нейтральні відтінки для інших елементів гардероба, аби джинси залишалися головним акцентом.


Як носити двоколірні джинси / фото з інстаграму

Цікаво, що варіацій цього тренду зараз з'являється безліч. Дизайнери пропонують не лише вертикальний поділ кольорів, як у Кендалл, а й цікаві геометрії: наприклад, коли передня частина джинсів виконана у світло-блакитному денімі, а задня – у темно-синьому чи чорному. Також популярності набирають моделі з контрастними кишенями, поясом іншого відтінку або комбінацією деніму з іншими фактурами. Подібний крій візуально витягує силует і додає навіть найпростішому повсякденному луку стильного об'єму.


Як носити двоколірні джинси / фото з інстаграму

І якщо з джинсами Кендалл Дженнер треба ще погратися в плані підбору верху та взуття, то модель Дуа Ліпи пасуватиме абсолютно під все.

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