5 моделей сонцезахисних окулярів, які модниці вже носять цієї осені

Сонцезахисні окуляри як аксесуар та функціональна деталь актуальні в будь-яку пору року. Навіть коли на вулиці похмуро, вони можуть стати класним додатковим елементом у вашому образі. Тож ловіть 5 модних моделей, які актуальні цього прохолодного сезону.

Восени, коли сонячне світло стає м’якшим, але нерідко сліпить через низьке положення сонця, ця деталь виконує не лише практичну захисну функцію, а й додає завершеності затишним аутфітам. Стильні окуляри здатні миттєво освіжити обличчя, розставити потрібні акценти в багатошарових луках, а також приховати сліди утоми після тривалого робочого дня.

Класичні авіатори

Ця модель вважається позачасовою, тому в будь-якому сезоні будь-якого року буде завжди актуальною. Обирайте модель із золотою оправою та коричневими лінзами з градієнтом, і ці окуляри будуть вписуватися в кожен ваш образ.



Окуляри-авіатори на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Мінімалістичні овальні окуляри

Стримані варіанти окулярів, які нагадують силуети 90-х років, знову в моді. Це може бути чорна оправа, блакитні чи коричневі лінзи, без зайвого декору. А можна обрати щось цікавіше, наприклад, леопардову оправу та жовте скло.



Які окуляри в моді восени 2026 / Фото з інстаграму Juliet

Окуляри у кольоровій оправі

Цього сезону спостерігається сплеск яскравих аксесуарів, тому й окуляри будь-якої форми можете обирати у яскравій оправі: червоній, зеленій, жовтій, синій. Можна підкріпити їх іншим аксесуаром у тон, щоб образ здавався цілісним.



Сонцезахисні окуляри в зеленій оправі / Фото Zoe de pass

Оверсайз та геометричні форми

Об'ємні окуляри в масивній оправі знову підкорюють модниць. Вони чудово пасують до осінніх пальт, затишних светрів та додають загадковості. Обирайте глибокі шоколадні, винні або класичні черепахові відтінки.



Великі окуляри на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Футуристичні та спортивні моделі

Спортивна естетика залишається серед головних трендів осені. Моделі-маски або вузькі окуляри з прозорими чи дзеркальними лінзами створять цікавий контраст із фактурним осіннім гардеробом.



Які окуляри в моді восени 2026 / Фото з Pinterest

Окрім сонцезахисних окулярів, у тренді ще кілька аксесуарів, про які раніше казав дизайнер Андре Тан.