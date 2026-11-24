Взимку кожна жінка прагне бездоганного балансу між затишком, надійним теплом та вишуканим виглядом, і сучасна мода надає всі можливості для таких образів. Головними фаворитами холодного сезону стали пальта довжини максі. Ловіть 5 найтрендовіших моделей.

У сезоні осінь-зима 2026/27 подовжений верхній одяг остаточно закріпив статус ключового елемента образу, про що пише український Vogue. Світові дизайнери роблять ставку на виразну довжину максі, перетворюючи її на головний інструмент самовираження та захисту від холоду.

Провідні подіуми продемонстрували п'ять фасонів, які задають настрій усьому зимовому гардеробу:

лаконічна чорна класика. Двобортні силуети прямого крою з акцентною лінією плечей, як у колекції Bottega Veneta, залишаються поза часом і не потребують складних деталей. Чорне пальто на зиму – це як маленька чорна сукня – на усі випадки життя;



Чорне довге пальто на зиму / Фото з інстаграму thebazilika

затишний картатий принт. Пальта, що нагадують теплий домашній плед, бренд Chloé доповнив довгою бахромою та елементами об'ємних шарфів;

Модне картате пальто на зиму: дивіться фото

фактурне штучне хутро. Естетика Mob Wife знову заявила про себе у пишних моделях Valentino, які стилісти комбінують із великими сонцезахисними окулярами та масивними золотими прикрасами. Штучне хутро впевнено залетіло у тренди цього року й збереже свої позиції у наступному;



Довга шуба зі штучного хутра в моді / Фото з інстаграму gosuamii

зухвалий леопард. Анімалістичний малюнок на всю довжину виробу від Celine підійде тим, хто звик робити верхній одяг головним візуальним акцентом. Леопард залишається трендом вже багато років, лише видозмінюючи малюнок та відтінки;



Модне леопардове пальто на зиму / Фото з Pinterest

глянцева або матова шкіра. Бренд Alaïa вивів на перший план шкіряні максіпальта на стику стриманої елегантності та чуттєвості, де вирішальну роль відіграє бездоганний крій.



Шкіряне довге пальто в моді взимку 2027 / Фото з інстаграму

Поряд із класичними фактурами особливу популярність здобуває верхній одяг із хутряними деталями на лацканах та манжетах. Такі моделі однаково виграшний вигляд мають як із прямими діловими штанами, так і з улюбленим денімом.