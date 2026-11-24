Леопардовый принт по-прежнему остается фаворитом в верхней одежде / Фото из инстаграма olivialewzey
Зимой каждая женщина стремится к идеальному балансу между уютом, надежным теплом и изысканным внешним видом, и современная мода предоставляет все возможности для создания таких образов. Главными фаворитами холодного сезона стали пальто длины макси. Ловите 5 самых трендовых моделей.
В сезоне осень-зима 2026/27 удлиненная верхняя одежда окончательно закрепила за собой статус ключевого элемента образа, о чем пишет украинский Vogue. Мировые дизайнеры делают ставку на выразительную длину макси, превращая ее в главный инструмент самовыражения и защиты от холода.
Ведущие подиумы продемонстрировали пять фасонов, которые задают настроение всему зимнему гардеробу:
- лаконичная черная классика. Двубортные силуэты прямого кроя с акцентной линией плеч, как в коллекции Bottega Veneta, остаются вне времени и не требуют сложных деталей. Черное пальто на зиму – это как маленькое черное платье – на все случаи жизни;
- уютный клетчатый принт. Пальто, которые напоминают теплый домашний плед, бренд Chloé дополнил длинной бахромой и элементами объемных шарфов;
Модные клетчатые пальто на зиму: смотрите фото
- фактурный искусственный мех. Эстетика Mob Wife вновь заявила о себе в пышных моделях Valentino, которые стилисты сочетают с большими солнцезащитными очками и массивными золотыми украшениями. Искусственный мех уверенно вошел в тренды этого года и сохранит свои позиции в следующем;
- дерзкий леопард. Анималистический рисунок по всей длине изделия от Celine подойдет тем, кто привык делать верхнюю одежду главным визуальным акцентом. Леопард остается трендом уже много лет, лишь видоизменяя рисунок и оттенки;
- глянцевая или матовая кожа. Бренд Alaïa вывел на первый план кожаные макси-пальто на стыке сдержанной элегантности и чувственности, где решающую роль играет безупречный крой.
Наряду с классическими фактурами особую популярность приобретает верхняя одежда с меховыми деталями на лацканах и манжетах. Такие модели одинаково выигрышно смотрятся как с прямыми деловыми брюками, так и с любимым денимом.
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