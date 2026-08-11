Кольорові та довгі: аксесуар, який освіжить будь-яке пальто, повертається цієї осені

Осінній сезон традиційно асоціюється зі стриманою та нейтральною палітрою, проте цього року дизайнери та стилісти вирішили розставити абсолютно нові акценти. Головним мастхевом майбутньої осені стають яскраві довгі рукавички. Цей делікатний, але водночас сміливий аксесуар повертає у повсякденну моду високу естетику та витончений драматизм.

На світових подіумах і у вуличній моді кольорові високі рукавички стали одним із найпомітніших елементів гардероба. Модні бренди вирішили відійти від звичних чорних чи бежевих варіантів і зробили виразну ставку на багату соковиту палітру. У центрі уваги опинилися відтінки від глибокого винного та смарагдового до соковитого гірчичного, волошкового та навіть ніжних пастельних тонів. Саме такі моделі будемо носити вже цієї осені.



Модні рожеві рукавиці Balenciaga / фото з сайту бренду

Раніше такі довгі моделі вважали суто вечірнім атрибутом під сукні без рукавів, наприклад, для походу у театр. По суті, це своєрідне переосмислення класичних оперних рукавичок з шовку. Сьогодні оперну довжину – вище ліктя – перенесли на найрізноманітніші осінні матеріали.



Модні осінні рукавиці / фото з інстаграму

Окрім гладкої шкіри, дизайнери пропонують яскраві оперні рукавички з м'якої замші, еластичного трикотажу та навіть щільної вовни. Замшеві високі моделі насичених відтінків додають затишного тепла, тоді як яскраві трикотажні довгі рукавиці мають більш невимушений вигляд і дозволяють носити цю довжину навіть із повсякденними худі чи спортивними куртками.

Найпростіший спосіб носити цей аксесуар – зіграти на контрасті з верхнім одягом. До нейтрального пальта чи плаща варто підібрати рукавички соковитого кольору. А щоб вони не ховалися, рукави пальта можна трохи підтягнути вгору або закрутити.



Як носити довгі кольорові рукавиці восени / фото з сайту Seymoure

Деякі дизайнери та стилісти навіть пропонують затягнути довгі рукавиці на рукава кофтин чи сорочок. Це буквально заклик модно носити рукавиці у приміщення.

Також такі рукавички класно поєднуються із в'язаними речами: об'ємними светрами, пончо та затишними кардиганами. Щоб зібрати весь аутфіт до купи, колір рукавичок можна легко повторити в іншій дрібниці: сумочці, шарфі чи навіть помаді.



Модні рукавиці бургунді на осінь / фото з інстаграму

Щоб ваш осінній образ з цими рукавицями мав максимально гармонійний вигляд, обирайте туфлі Opera, які стануть наймоднішим взуттям сезону.