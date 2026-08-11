На мировых подиумах и в уличной моде цветные высокие перчатки стали одним из самых заметных элементов гардероба. Модные бренды решили отойти от привычных черных или бежевых вариантов и сделали явную ставку на богатую сочную палитру. В центре внимания оказались оттенки от глубокого винного и изумрудного до сочного горчичного, василькового и даже нежных пастельных тонов. Именно такие модели мы будем носить уже этой осенью.



Модные розовые перчатки Balenciaga / фото с сайта бренда

Раньше такие длинные модели считались исключительно вечерним атрибутом под платья без рукавов, например, для похода в театр. По сути, это своеобразное переосмысление классических оперных перчаток из шелка. Сегодня оперную длину – выше локтя – перенесли на самые разнообразные осенние материалы.



Модные осенние перчатки / фото из инстаграма

Помимо гладкой кожи, дизайнеры предлагают яркие оперные перчатки из мягкой замши, эластичного трикотажа и даже плотной шерсти. Замшевые высокие модели насыщенных оттенков добавляют уютного тепла, тогда как яркие трикотажные длинные перчатки выглядят более непринужденно и позволяют носить эту длину даже с повседневными худи или спортивными куртками.

Самый простой способ носить этот аксессуар – сыграть на контрасте с верхней одеждой. К нейтральному пальто или плащу стоит подобрать перчатки сочного цвета. А чтобы они не скрывались, рукава пальто можно немного подтянуть вверх или закатать.



Как носить длинные цветные перчатки осенью / фото с сайта Seymoure

Некоторые дизайнеры и стилисты даже предлагают надевать длинные перчатки поверх рукавов кофт или рубашек. Это буквально призыв модно носить перчатки в помещении.

Также такие перчатки отлично сочетаются с вязаными вещами: объемными свитерами, пончо и уютными кардиганами. Чтобы скомпоновать весь наряд, цвет перчаток можно легко повторить в других мелочах: сумочке, шарфе или даже помаде.



Модные перчатки бордового цвета на осень / фото из инстаграма

Чтобы ваш осенний образ с этими перчатками выглядел максимально гармонично, выбирайте туфли Opera, которые станут самой модной обувью сезона.