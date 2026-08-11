На світових подіумах і у вуличній моді кольорові високі рукавички стали одним із найпомітніших елементів гардероба. Модні бренди вирішили відійти від звичних чорних чи бежевих варіантів і зробили виразну ставку на багату соковиту палітру. У центрі уваги опинилися відтінки від глибокого винного та смарагдового до соковитого гірчичного, волошкового та навіть ніжних пастельних тонів. Саме такі моделі будемо носити вже цієї осені.



Модні рожеві рукавиці Balenciaga / фото з сайту бренду

Раніше такі довгі моделі вважали суто вечірнім атрибутом під сукні без рукавів, наприклад, для походу у театр. По суті, це своєрідне переосмислення класичних оперних рукавичок з шовку. Сьогодні оперну довжину – вище ліктя – перенесли на найрізноманітніші осінні матеріали.



Модні осінні рукавиці / фото з інстаграму

Окрім гладкої шкіри, дизайнери пропонують яскраві оперні рукавички з м'якої замші, еластичного трикотажу та навіть щільної вовни. Замшеві високі моделі насичених відтінків додають затишного тепла, тоді як яскраві трикотажні довгі рукавиці мають більш невимушений вигляд і дозволяють носити цю довжину навіть із повсякденними худі чи спортивними куртками.

Найпростіший спосіб носити цей аксесуар – зіграти на контрасті з верхнім одягом. До нейтрального пальта чи плаща варто підібрати рукавички соковитого кольору. А щоб вони не ховалися, рукави пальта можна трохи підтягнути вгору або закрутити.



Як носити довгі кольорові рукавиці восени / фото з сайту Seymoure

Деякі дизайнери та стилісти навіть пропонують затягнути довгі рукавиці на рукава кофтин чи сорочок. Це буквально заклик модно носити рукавиці у приміщення.

Також такі рукавички класно поєднуються із в'язаними речами: об'ємними светрами, пончо та затишними кардиганами. Щоб зібрати весь аутфіт до купи, колір рукавичок можна легко повторити в іншій дрібниці: сумочці, шарфі чи навіть помаді.



Модні рукавиці бургунді на осінь / фото з інстаграму

Щоб ваш осінній образ з цими рукавицями мав максимально гармонійний вигляд, обирайте туфлі Opera, які стануть наймоднішим взуттям сезону.