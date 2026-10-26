Знову в грі: ці штани впевнено замінять класичні джинси у будь-яку пору року

Штани карго, які ще нещодавно панували в гардеробах і згодом поступилися місцем стриманішим фасонам, знову тріумфально повертаються на світові подіуми. Світові дизайнери відмовляються від естетики масивного мілітарі на користь витончених силуетів, легких текстур та елегантного крою.

Штани карго остаточно позбулися брутального естетичного підтексту та перетворилися на універсальний елемент сучасного базового гардероба, пише Vogue France. Фешн-редактори видання зібрали ключові варіації цього елемента одягу, які дозволяють легко створювати як лаконічні офісні луки, так і вишукані вечірні аутфіти з взуттям на підборах. Завдяки різноманіттю матеріалів та крою карго легко адаптуються до будь-якого стилю – від стриманого кежуалу до елегантного вечірнього.

Штани карго з мінімалістичним кроєм

Talia Byre пропонує максимально стримані моделі без масивних деталей, які зранку пасують до жакета в офісі, а ввечері – до елегантних босоніжок. У цьому випадку штани зберегли свої головні деталі – великі накладні кишені, але мають більш витончений вигляд.

Штани карго знову в моді: дивіться фото

Струмливий чорний шовк штанів карго

У Loewe створили невагому чорну версію, яка цілком здатна замінити класичну маленьку чорну сукню. Дизайнери пропонують носити їх з елегантною чорною шкірянкою.

Елегантні чорні карго: дивіться фото

Об'ємні парашути-карго

Цікаву модель карго показав бренд Balenciaga. Він надав карго театрального об'єму високої моди, перетворюючи штани на головну акцентну деталь образу.

Модні штани карго: дивіться фото

Акцентні кишені карго спереду

Stella McCartney змістила традиційні бокові кишені на передню частину стегон, оновивши знайомий силует. Цікавий варіант для тих, хто вже свого часу активно носив класичні карго.

Штани карго будуть у моді у 2027 році: дивіться фото

Шкіряні карго в моді

Acne Studios презентує карго з м'якої шкіри, що додає аутфіту стриманого рок-н-рольного характеру. Вони класно контрастують із м’яким трикотажем, бавовняними сорочками та об’ємними жакетами, створюючи стильний повсякденний баланс.

Шкіряні штани карго в моді: дивіться фото

Штани карго в денімі

У Dior поєднали джинсові карго з двобортною кнопковою застібкою в дусі морської форми. Вони ідеально поєднуються як із лаконічними базовими топами, так і зі структурованими жакетами чи класичними трикотажними джемперами.



Модні джинсові штани карго Dior / скрин з інстаграму

До речі, якщо ви не уявляєте свого гардероба без деніму, то серед цих 10 трендових моделей ви обов'язково знайдете свій ідеальний варіант джинсів.