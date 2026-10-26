Снова в игре: эти штаны уверенно заменят классические джинсы в любое время года

Штаны-карго окончательно избавились от брутального эстетического подтекста и превратились в универсальный элемент современного базового гардероба, пишет Vogue France. Модные редакторы издания собрали ключевые вариации этого элемента одежды, которые позволяют легко создавать как лаконичные офисные образы, так и изысканные вечерние наряды с обувью на каблуках. Благодаря разнообразию материалов и кроя карго легко адаптируются к любому стилю – от сдержанного кэжуала до элегантного вечернего.

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Штаны-карго с минималистичным кроем

Talia Byre предлагает максимально сдержанные модели без массивных деталей, которые утром сочетаются с жакетом в офисе, а вечером – с элегантными босоножками. В этом случае штаны сохранили свои главные детали – большие накладные карманы, но выглядят более изящно.

Штаны-карго снова в моде: смотрите фото

Легкие черные шелковые штаны-карго

В Loewe создали невесомую черную версию, которая вполне способна заменить классическое маленькое черное платье. Дизайнеры предлагают носить их с элегантной черной кожаной курткой.

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Элегантные черные карго: смотрите фото

Объемные парашюты-карго

Интересную модель карго представил бренд Balenciaga. Он придал карго театрального объема высокой моды, превратив штаны в главный акцент образа.

Модные штаны-карго: смотрите фото

Акцентные карманы карго спереди

Stella McCartney перенесла традиционные боковые карманы на переднюю часть бедер, обновив знакомый силуэт. Интересный вариант для тех, кто в свое время активно носил классические карго.

Штаны-карго будут в моде в 2027 году: смотрите фото

Кожаные карго в моде

Acne Studios представляет карго из мягкой кожи, что придает образу сдержанного рок-н-ролльного характера. Они отлично контрастируют с мягким трикотажем, хлопковыми рубашками и объемными жакетами, создавая стильный повседневный баланс.

Кожаные штаны-карго в моде: смотрите фото

Штаны-карго из денима

В Dior соединили джинсовые карго с двубортной застежкой на пуговицах в духе морской формы. Они идеально сочетаются как с лаконичными базовыми топами, так и со структурированными жакетами или классическими трикотажными джемперами.

Модные джинсовые штаны-карго Dior / скриншот из инстаграма

Кстати, если вы не представляете свой гардероб без денима, то среди этих 10 модных моделей вы обязательно найдете свою идеальную модель джинсов.